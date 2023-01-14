هددوا بـ”عملية ملزمة”.. الجمهوريون يفتحون تحقيقا برلمانيا حول الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

بدأ المعسكر الجمهوري صاحب الأكثرية في مجلس النواب الأمريكي تحقيقًا برلمانيًا، حول الانسحاب الذي وصف بأنه “فوضوي” للقوات من أفغانستان عام 2021 والذي قتل خلاله 13 جنديًا أمريكيًا جراء هجوم.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب (مايكل ماكول) إنه طلب من وزير الخارجية أنتوني بلينكن سلسلة وثائق خصوصًا مذكرات استخبارية أو تبادلات مع “طالبان”.

تهديد بـ”عملية ملزِمة”

وقال ماكول “من السخيف والفاضح أن ترفض إدارة بايدن مرارًا طلباتنا للتدقيق وأن تواصل حجب المعلومات حول الانسحاب” وحذّر من أنه في حال الرفض لن تتردد اللجنة في الانتقال إلى “عملية ملزِمة”.

ولم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية، لكن وسائل إعلام محلية نقلت عنها قولها إنها قدمت أكثر من 150 إحاطة لأعضاء الكونغرس منذ الانسحاب في أغسطس/ آب 2021.

GOP officially launches probe into chaotic Afghanistan withdrawal https://t.co/azyVEjM5OB pic.twitter.com/YJVZTTlwSu — The Hill (@thehill) January 14, 2023

ونجح الجمهوريون في انتزاع الغالبية من الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي، واستعادوا مجلس النواب المؤلف من 435 مقعدًا من خلال اجتياز عتبة 218 مقعدًا اللازمة للحصول على الأغلبية.

وجاءت الغالبية الضئيلة للحزب الجمهوري في مجلس النواب أقل بكثير مما كان الحزب يأمله، كما أن الجمهوريين أخفقوا أيضًا في تحقيق الأغلبية في مجلس الشيوخ بعد أداء مخيّب في انتخابات منتصف الولاية في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني.

From Afghanistan to our southern border, the Biden administration has made serious foreign policy and national security blunders. As the first Texan to chair @HouseForeignGOP, I'm working to bring Texas-sized solutions to the problems this admin creates. https://t.co/Zn6DYK2Rpz — Michael McCaul (@RepMcCaul) January 13, 2023

الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

وسحب الرئيس الديموقراطي جو بايدن في أغسطس 2021 قوات بلاده من أفغانستان لينهي أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، لكن الفوضى التي رافقت عمليات الانسحاب وعودة طالبان إلى السلطة وضعتا بايدن في مواجهة انتقادات شديدة.

وقتل 13 جنديًا أمريكيًا في 26 أغسطس 2021 في هجوم بقنبلة خارج مطار كابل خلف 173 قتيلًا بالإجمال.

وتفاوض الرئيس السابق دونالد ترمب على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان أثناء وجوده في البيت الأبيض، لكن الحزب الجمهوري كان ينتقد الطريقة التي نفّذ بها سلفه بايدن العملية.

“انتصار طالبان”

وفي أواخر أغسطس 2021، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن انتهاء ما وصفها بأصعب المراحل في تاريخ البلاد، وذلك بعد إعلان البنتاغون الانسحاب الكامل من أفغانستان.

وقال بلينكن في بيان صحفي أدلى به من وزارة الخارجية، إن بلاده أتمت إجلاء الأمريكيين من أفغانستان ومن تعاونوا معهم، مشيرًا إلى أن أكثر من 123 ألفًا تم إجلاؤهم.

وقبلها بساعات، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أن قواتها أكملت انسحابها من أفغانستان بعد 20 عامًا من غزوها البلاد. وعقب الإعلان، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد ذلك كلمة للشعب الأمريكي بشأن الانسحاب.

وقال الرئيس الأمريكي إنه يقف “بشكل مباشر” وراء خروج الولايات المتحدة من أفغانستان، وذلك وسط موجة من الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها بسبب سيطرة حركة طالبان بسرعة فاقت كل التوقعات على البلد الذي مزّقه الحروب.

وتساءل بايدن “كم يستحق الأمر من أرواح أمريكية إضافية؟”، وقال إنه على الرغم من الانسحاب “الفوضوي لم يكن هناك وقت مناسب أبدًا لانسحاب القوات الأمريكية”.

وفي حينها أعلنت حركة طالبان الانتصار بعد هرب رئيس البلاد أشرف غني وانهيار حكومته تمامًا، وتعتبر عودة الحركة إلى الحكم بمثابة إعلان بنهاية الوجود الأجنبي، بقيادة الولايات المتحدة، الذي استمر 20 عامًا.