هددوا بـ”عملية ملزمة”.. الجمهوريون يفتحون تحقيقا برلمانيا حول الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

بدأ المعسكر الجمهوري صاحب الأكثرية في مجلس النواب الأمريكي تحقيقًا برلمانيًا، حول الانسحاب الذي وصف بأنه “فوضوي” للقوات من أفغانستان عام 2021 والذي قتل خلاله 13 جنديًا أمريكيًا جراء هجوم.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب (مايكل ماكول) إنه طلب من وزير الخارجية أنتوني بلينكن سلسلة وثائق خصوصًا مذكرات استخبارية أو تبادلات مع “طالبان”.

وقال ماكول “من السخيف والفاضح أن ترفض إدارة بايدن مرارًا طلباتنا للتدقيق وأن تواصل حجب المعلومات حول الانسحاب” وحذّر من أنه في حال الرفض لن تتردد اللجنة في الانتقال إلى “عملية ملزِمة”.

ولم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية، لكن وسائل إعلام محلية نقلت عنها قولها إنها قدمت أكثر من 150 إحاطة لأعضاء الكونغرس منذ الانسحاب في أغسطس/ آب 2021.

ونجح الجمهوريون في انتزاع الغالبية من الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي، واستعادوا مجلس النواب المؤلف من 435 مقعدًا من خلال اجتياز عتبة 218 مقعدًا اللازمة للحصول على الأغلبية.

وجاءت الغالبية الضئيلة للحزب الجمهوري في مجلس النواب أقل بكثير مما كان الحزب يأمله، كما أن الجمهوريين أخفقوا أيضًا في تحقيق الأغلبية في مجلس الشيوخ بعد أداء مخيّب في انتخابات منتصف الولاية في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني.

