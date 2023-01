خبير أمن غذائي: إنقاذ الأطفال أولى من الإنفاق على الدعم العسكري ويجب توافر الإرادة السياسية (فيديو)

قال فاضل الزعبي -خبير الأمن الغذائي والطوارئ ورئيس بعثة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة سابقًا- لا بد أن يرتقي المجتمع الدولي إلى مستوى المسؤولية، ويوفر التغذية للأطفال في الدول الفقيرة التي يعاني أطفالها من انعدام الغذاء.

وأضاف في حديثه لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر أن 8 ملايين طفل يعانون من الهزال الشديد، ما يشكّل خطورة كبيرة، ويتلخص الموضوع في توفير الغذاء الصحي ومياه الشرب والرعاية الصحية ليتحرروا من عنق الزجاجة، على حد تعبيره.

واستطرد “الدول التي تدعي أنها تمر بأزمة تنفق مبالغ هائلة في الدعم العسكري، وعليه فإنه يجب توافر الإرادة السياسية لتحقيق دعم الدول الفقيرة والأطفال الجوعى”.

يأتي ذلك بعدما أطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع الأموال لمساعدة 30 مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد في بلدان متضررة من أزمة الغذاء.

وكشفت 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 30 مليون طفل في البلدان الـ15 (الخمسة عشر) الأكثر تضررًا يعانون من الهزال وسوء التغذية الحاد.

وقال الزعبي “يجب التفكير في الحلول الفورية التي تسهم في انتشال 30 مليون طفل، وليس التدريب والتأهيل لدول لم تنجح في استيعاب التدريب خلال سنوات خلت”.

The number of acutely malnourished children is on the rise, while key health, nutrition and other life-saving services are becoming less accessible.

