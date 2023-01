آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو في القدس المحتلة وتل أبيب (فيديو)

تظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، في مدينتي تل أبيب والقدس المحتلة، ضد الحكومة اليمينية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وقالت قناة (كان) الرسمية إن قرابة 15 ألف إسرائيلي تظاهروا في ساحة هبيما وسط تل أبيب رغم سقوط الأمطار.

ورفع المتظاهرون لافتات تصف حكومة نتنياهو بـ”المجرمة”، مرددين شعارات تطالب برحيلها فورًا، وفق القناة.

وفي القدس المحتلة، تظاهر آلاف الإسرائيليين في تجمعين منفصلين أمام كل من منزل نتنياهو ومنزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ضد الحكومة اليمينية الجديدة، وفق قناة كان.

وذكرت القناة أن التظاهرتين انطلقتا بمشاركة مئات الإسرائيليين، قبل أن ينضم الآلاف إليهم لاحقًا.

Thousands protest in Tel Aviv against the new Israeli government: pic.twitter.com/Ik688gJj0z

وأعلن بيني غانتس -أحد زعماء المعارضة ووزير الدفاع السابق- عبر تويتر مشاركته في تظاهرة تل أبيب.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة إلى أن رون خولدائي -رئيس بلدية تل أبيب- وحيلي تروبر -عضو الكنيست (البرلمان)- يشاركان في المظاهرات ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب، وتنظم هذه التظاهرات للأسبوع الثاني على التوالي.

ووصفت وسائل إعلام دولية وعربية وإسرائيلية حكومة نتنياهو التي أدت اليمين الدستورية، في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأنها الحكومة الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل.

وفي 2021، أطيح بنيامين نتنياهو -زعيم حزب الليكود اليميني- من السلطة بدفع من ائتلاف انتخابي متنوع استمر أقل من عام، لكنه عاد إلى رئاسة الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التشريعية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي الخامسة في أربع سنوات وعكست نتائجها وجود انقسام في صفوف الناخبين وتناقضات في صلب المجتمع الإسرائيلي.

About 15,000 Israeli settlers are gathering at Tel Aviv’s Habima Square for protests against the new far-right Israeli government and its judicial takeover plans. pic.twitter.com/hKDmezYPw2

— Quds News Network (@QudsNen) January 14, 2023