21 ألف دولار في مطعم.. البرازيل تكشف عن أرقام صادمة لنفقات بولسونارو الرئاسية

كشفت معلومات رُفعت عنها السرية في البرازيل أن الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو أنفق مبالغ كبيرة منها نحو 20 ألف يورو (نحو 21600 دولار) دفعة واحدة في مطعم متواضع، ونحو 10 آلاف يورو في مخبز غداة زفاف ابنه.

ونُشرت بيانات الحساب الخاصة ببطاقة الائتمان الرئاسية خلال السنوات الأربع التي أمضاها بولسونارو في المنصب (2019-2022) على الموقع الرسمي للحكومة اليسارية بقيادة خليفته لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (77 عاما)، في وقت بدأت هذه الأخيرة رفع السرّية التي فرضها سلفه لمدة 100 عام على آلاف المستندات الرسمية.

وفي الإجمال، تم إنفاق ما مجموعه 27.6 مليون ريال (نحو 5 ملايين يورو بسعر الصرف الحالي) باستخدام هذه البطاقة من قِبل 21 شخصا في فريق الرئيس السابق.

وإذا أُخذت في الاعتبار المبالغ المصححة لنسب التضخم، فإن هذه النفقات هي تقريبا أقل بمرتين مما كانت عليه النفقات في فترة ولاية لولا الأولى (2003-2006)، لكن هذه الأخيرة كانت مصروفات تتعلق بشكل أساسي بتكاليف إقامات خلال رحلات خارجية.

وهي ليست كحالة جايير بولسونارو الذي كان يتفاخر مرات عدة خلال فترة رئاسته بعدم إنفاق “فلس واحد” ببطاقة الائتمان الرئاسية، خلافا لأسلافه.

وأشار موقع “يو أو إل” الإخباري إلى إنفاق 1.2 مليون ريال (نحو 217 ألف يورو) خلال 28 يوما من عطلات نهاية العام الرسمية لرئيس الدولة السابق في 2019 و2020 و2021.

كما دُفع أكثر من 71 ألف ريال (نحو 13 ألف يورو) في الثاني من يناير/كانون الثاني 2022 في محطة وقود بولاية سانتا كاتارينا (جنوب)، حيث أثار بولسونارو ضجة بتزلجه على المياه أثناء فيضانات اجتاحت مناطق عدة من البلاد.

كما استُخدمت بطاقة الائتمان الرئاسية لدفع 1.46 مليون ريال (أكثر من 230 ألف يورو) في أربع سنوات في فندق فخم في غواروجا المنتجع الساحلي القريب من ساو باولو (جنوب شرقي البلاد).

وقال الموقع الإلكتروني “جي1” إن أعضاء من فريق بولسونارو كانوا ينزلون في هذا الفندق أثناء إقامته في مجمع عسكري.

20 ألف يورو في مطعم

وتثير أكبر كلفة لطعام الكثير من الأسئلة، فقد أُنفق 109266 ريالا (نحو 20 ألف يورو) دفعة واحدة في مطعم متواضع في بوا فيستا بولاية رورايما الأمازونية (شمال).

ويعادل هذا المبلغ ألفي ضعف لأغلى طبق يعده هذا المطعم، وهو دجاج مشوي بدقيق الكسافا يباع بسعر متواضع يبلغ 50 ريالا (9 يوروهات).

كما استُخدمت بطاقة الائتمان الرئاسية لدفع أكثر من 362 ألف ريال (65 ألف يورو) في 4 سنوات في مخبز في ريو دي جانيرو، بما في ذلك 55 ألفا دفعة واحدة في اليوم التالي لزفاف ابنه إدواردو، و33 ألفا في اليوم السابق لموكب الدراجات النارية التي نظمه متعاطفون معه في شوارع هذه المدينة.

وأعلن القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، أمس، إدراج اسم الرئيس السابق اليميني جايير بولسونارو في التحقيق المتعلق باقتحام مقار السلطة في 8 يناير الجاري.

لكنّ محامي بولسونارو قالوا في بيان إن الرئيس السابق “لم تكن لديه أدنى صلة أو مشاركة بتلك التحركات”، ونسبوا أعمال العنف تلك إلى “مندسين”.