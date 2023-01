انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية وشكوك حول مصير “سوليدار” وسط معارك طاحنة شرقا (فيديو)

سمع دوي انفجارات عديدة صباح اليوم في كييف، وتحدث مسؤولون أوكرانيون عن قصف استهدف بنى تحتية أساسية، في وقت ما زال الغموض يلف فيه مصير مدينة سوليدار الاستراتيجية بمقاطعة دونيتسك، بعد تأكيد روسيا سيطرتها عليها ونفي أوكرانيا ذلك.

وقالت السلطات في كييف اليوم السبت، إن روسيا استأنفت الهجمات الصاروخية على العاصمة الأوكرانية وغيرها من المناطق بما في ذلك خاركيف وزابوريجيا.

وأعلن مسؤولون أوكرانيون أن هجمات صاروخية روسية استهدفت منشآت للبنية التحتية في كييف، وقال نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية إن “هجومًا صاروخيًّا على منشآت بنى تحتية حيوية” في كييف مستمر.

ودعا المكتب الرئاسي الأوكراني الشعب إلى عدم تجاهل الإنذارات الجوية والدخول إلى الملاجئ بأي ثمن، وقال المكتب الرئاسي إن هذه كانت أول الهجمات الصاروخية الكبيرة منذ بداية العام الجديد.

وتحدث رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، عن انفجارات في منطقة دنيبروفسكي وحضّ السكان على “البقاء في الملاجئ” وكانت المدينة قد تعرضت خلال الأشهر الماضية لموجات من القصف الروسي سببت أضرارًا كبيرة في البنية التحتية.

وتردد دوي الانفجارات في العاصمة مثلما يحدث عندما تسقط الدفاعات الجوية الأوكرانية الصواريخ الروسية أو الطائرات المسيرة، وقال عمدة كييف إن أجزاء من صاروخ سقطت في منطقة غير مأهولة من المدينة، لكنها لم تصب أحدًا.

وأفاد المكتب الرئاسي بأن مبنى سكنيا قد أصيب في منطقة كييف، ولم ترد معلومات مبدئية بشأن وقوع ضحايا محتملين.

Zaporizhzhya region. A peaceful Ukrainian village, shelled by russian incendiary ammunition.

Not a single Ukrainian military facility in sight. This is a violation of Protocol III of the CCW Convention and a pathetic attempt at revenge by the losers.#russiaisaterroriststate pic.twitter.com/T5R9JGeQlB

— Defense of Ukraine (@DefenceU) January 14, 2023