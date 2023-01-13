محكمة تغرم مجموعة ترمب 1.6 مليون دولار بتهمة التهرب الضريبي

قضت محكمة في نيويورك الجمعة على “منظمة ترمب” المملوكة لعائلة الرئيس السابق دونالد ترمب بدفع غرامة قصوى قدرها 1.6 مليون دولار، لإدانتها بارتكاب مخالفات مالية وضريبية.

وجرت محاكمة مجموعة الملياردير الأمريكي بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وتزوير بيانات محاسبة بهدف إخفاء مكافآت مالية تقاضاها بعض كبار الموظفين عن مصلحة الضرائب.

وقال المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ في بيان: “بينما لا يمكن إيداع الشركات في السجن، فإن هذه الإدانة والحكم هي بمثابة تذكير للمؤسسات والمديرين أن ليس بإمكانهم الاحتيال على مصلحة الضرائب والإفلات من العقاب”.

وبالرغم من أن المبلغ ضئيل، كما لم يتم توجيه أي اتهام إلى ترمب نفسه، لكن الحكم ألحق مزيدًا من الضرر بسمعة الرئيس السابق خاصة مع سعيه لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

ويدير منظمة ترمب حاليًا نجلا الرئيس السابق، دونالد جونيور وإريك.

من جهته، ندد ترمب بالقضية التي رفعها المدعي العام في مانهاتن، وعدّها حملة “مطاردة شعواء”.

ويواجه ترمب العديد من المشاكل القانونية الأخرى، كالتحقيقات المتعلقة بالهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021، واحتفاظه بوثائق سرية بعد مغادرة البيت الأبيض، وكذلك سعيه لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020 في جورجيا.