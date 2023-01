“عار أمريكي لا يمحى”.. معتقلون سابقون ونشطاء يطالبون بإغلاق غوانتانامو في الذكرى 21 لافتتاحه

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل في العالم في الذكرى الـ21 لافتتاح معتقل غوانتانامو الأمريكي، حيث طالب معتقلون سابقون وحقوقيون ونشطاء بإغلاقه بعد أن شهد انتهاكات عديدة.

ونددت منظمة العفو الدولية في بيان بما فعلته أمريكا في غوانتانامو وحبسها المئات دون تهم أو محاكمة، واصفين ما حدث بأنه “عار لا يمحي” من تاريخ أمريكا، ومطالبين الرئيس الأمريكي جو بايدن بإغلاقه، والإفراج عن السجناء المتبقين.

كما شارك عدد من المعتقلين السابقين في إبراز المعاناة التي يعيشها السجناء، ووثقوا ما تعرضوا له خلال سنواتهم هناك، مطالبين بالإفراج عن من تبقى، وإغلاق المعتقل نهائيًا.

وافتتحت الولايات المتحدة معتقل غوانتانامو عام 2002، وشهد السجن العسكري الأمريكي في خليج غوانتانامو في كوبا، منذ بدء استخدامه معتقلًا للمشتبه في قيامهم بما صنفته الولايات المتحدة “أعمالًا إرهابية”، احتجاز أكثر من 800 شخص عقب وقوع هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وطالب المعتقل البريطاني السابق، معظم بيج، الرئيس الأمريكي جو بايدن بإغلاق المعتقل، الذي سيعاني نزلاؤه عامًا جديدًا من الانتهاكات، والذي سيبقى من أبرز الرموز على ظلم أمريكا، على حد تعبيره.

Few symbols of US injustice have lingered like #Guantanamo. This week, the world’s most infamous prison turns 21 and its inmates face another agonising year of abuse. As torture & false imprisonment come of age I remind @POTUS of our plan to shut it down https://t.co/xG4L7rbWGp — Moazzam Begg (@Moazzam_Begg) January 11, 2023

كما شارك معتقلون سابقون شهاداتهم حول ما واجهوه في غوانتانامو، منددين باستمرار وجود هذا المعتقل حتى الآن، وبقاء كثير من الأشخاص في داخله دون أن يفرج عنهم، حيث شارك المعتقل اليمني السابق، منصور الضيفي، عبر حسابه على تويتر بعضًا مما واجهه هناك.

وكتب الضيفي: “كان عمري 19 عامًا عندما أرسلت إلى هناك، تائهًا وخائفًا ومرتبكًا، تعرضت للتعذيب، ولم أكن أتخيل أبدًا قضاء 9 سنوات في الحبس الانفرادي دون تمثيل قانوني أو محاكمة لمدة 15 عامًا”.

8/#Guantánamo turns 21 today & 35 men remain there. For years, prisoners, activists, lawyers, journalists & NGOs have tried to write GMTO's final chapter, one that ends with justice, accountability & reconciliation. It's time to #CloseGuantanamo pic.twitter.com/J2c1MJddel — Mansoor Adayfi 441 منصور الضيفي (@MansoorAdayfi) January 11, 2023

ونشر المعتقل الموريتاني السابق، محمدو ولد صلاحي، صورة لسيارته وعليها آثار الزمن، معلقًا عليها: “هكذا ستبدو سيارتك عندما توقفها أمام مركز الشرطة للاستجواب وتختفي لأكثر من 15 عامًا، كفى 21 عامًا من الظلم وعدم العدالة”.

21 years is more than enough!#CloseGuantanamo @GuantanamoAndy @UK_CAGE pic.twitter.com/dApKpvoK7z — Mohamedou O Slahi (Houbeini) ولد صلاحي (@MohamedouOuld) January 11, 2023

كما شارك الآلاف عبر المنصات في التنديد بسجل أمريكا الحقوقي، وتفاعل كثيرون عبر وسمي #Guantanamo، #closegitmo، مطالبين بالإفراج الفوري عن السجناء ومحاسبة واشنطن على الانتهاكات في غوانتانامو، كما شارك نشطاء في وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية في المكسيك.

ويتعرض بايدن لضغوط لإخلاء سبيل السجناء غير المتهمين في غوانتانامو، والمضي قدمًا في محاكمة أولئك المتهمين بأنهم على صلة مباشرة بالقاعدة.

وحتى اليوم، لا يزال نحو 38 شخصًا قابعين في المعتقل الأشهر في العالم، تتراوح أعمارهم بين 37 و71 عامًا، بعد الإفراج عن بعض منهم أو نقلهم إلى دول أخرى خلال السنوات الماضية.

العفو الدولية تطالب الرئيس الأمريكي بإغلاق معتقل #غوانتانامو، بعد مرور 21 عامًا على افتتاحه.

المنظمة التي طالبت بالإفراج عن 35 رجلا كشفت أن #الولايات_المتحدة احتجزت داخل المعتقل

نحو 780 مسلمًا من دون تهمة أو محاكمة على مر السنين.. #يتبع pic.twitter.com/o6ocvmEglv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 12, 2023