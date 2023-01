معارك عنيفة.. الغموض يلف مصير “سوليدار” الاستراتيجية وقائد جديد للقوات الروسية في أوكرانيا

استبدلت روسيا من جديد قائد قواتها في أوكرانيا أمس الأربعاء، وعيّنت هذه المرة الجنرال فاليري غيراسيموف، رئيس أركان للقوات المسلحة، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المعارك العنيفة التي يخوضها الجيشان الروسي والأوكراني للسيطرة على مدينة سوليدار الاستراتيجية بمقاطعة دونيتسك، وقالت كييف إن “ما يحدث اليوم في باخموت وسوليدار هو السيناريو الأكثر حصدًا للأرواح في هذه الحرب”.

#Russian occupiers strike perinatal center in #Kherson . A powerful blast wave broke the windows in the children's ward. One woman, a staff member at the center, was injured. 🇷🇺 war criminals must be held accountable for their crimes & suffering caused to 🇺🇦. pic.twitter.com/npiaahXZu4

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن فاليري غيراسيموف عُيّن “قائدًا لمجموعة القوات المشتركة” المنتشرة في أوكرانيا، بديلًا عن سيرغي سوروفيكين الذي تولى المنصب نحو 3 أشهر فقط.

وأوضحت أن رفع مستوى قيادة -العملية الخاصة في أوكرانيا- مرتبط بزيادة المهام التي يتعين إنجازها، والحاجة إلى تفاعل أوثق بين مكونات القوات المسلحة”.

وعُيِّن سيرغي سوروفيكين المعروف بصرامته، قائدًا للقوات في أوكرانيا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لإصلاح وضع الجيش الروسي الذي تكبد انتكاسات جراء هجمات القوات الأوكرانية في منطقتي خاركيف (شمال شرق) وخيرسون (جنوب).

ونظم سيرغي سوروفيكين انسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الذي شكل نكسة كبيرة للكرملين، ومنذ ذلك الحين، تشهد الجبهة استقرارًا بشكل عام.

ويستثنى من ذلك مدينة باخموت في منطقة دونيتسك (شرق) التي يحاول الجيش الروسي ومجموعة فاغنر شبه العسكرية الاستيلاء عليها منذ أشهر.

وفي مواجهة هذه الصعوبات في الميدان، أمر فلاديمير بوتين باستدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط، وبحملة قصف للبنى التحتية للطاقة الأوكرانية.

«We will never be broken.We are winning».

🇺🇦actor and defender Dmytro Linartovych sends a message to the people of🇺🇦after being severely wounded in #Soledar, #Donetsk region. The city is one of the hottest points at the frontline. We wish Dmytro speedy recovery.#StandWithUkraine pic.twitter.com/I1sGFYyId3

