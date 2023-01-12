الثالث خلال 24 ساعة.. شهيد في قلنديا بنيران الاحتلال وإصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام واسع لنابلس (فيديو)

استشهد فلسطيني -هو الثالث خلال 24 ساعة- بعد إصابته برصاصة اخترقت صدره، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمالي القدس فجر اليوم الخميس، في حين اعتقلت تلك القوات 15 مواطنًا من المخيّم بينهم فتى و5 أسرى محررين.

يأتي ذلك، فيما أصيب 7 مواطنين بالرصاص، اليوم، خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، من عدة محاور وحصارها منزلًا في البلدة القديمة من المدينة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة. وأفادت هيئة البث الإسرائيلي باعتقال قيادي في مجموعة “عرين الأسود” و4 آخرين.





وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد سمير عوني حربي أصلان (41 عامًا)، في حين أعلنت القوى الوطنية إضرابًا شاملًا اليوم في مخيم قلنديا، حدادًا على روح الشهيد، وتنديدًا بجرائم الاحتلال المتواصلة في حق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

تغطية صحفية: "مشهد يوثق منع قوات الاحتلال الأهالي من الوصول لإسعاف الشاب سمير أصلان في مخيم قلنديا، ما أدى لارتقائه". pic.twitter.com/Xl3Z6YHOvY — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 12, 2023

وكانت آخر كلمات الشهيد أصلان لابنه “مهونة يا رمزي”، قبل أن تستهدفه قوات الاحتلال بعد محاولته الدفاع عن نجله خلال اعتقاله بشكل همجي، وعندما سقط وهو ينزف منعت الأهالي من إسعافه، حسبما أفاد تلفزيون فلسطين الرسمي.

وباستشهاد الشاب أصلان، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري، إلى 7 شهداء -بينهم 3 فتيان- وهم سند محمد عثمان سمامرة (19 عاما) من الظاهرية، وأحمد عامر سليم أبو جنيد (21 عاما)، من مخيم بلاطة، وفؤاد محمد عابد (17 عاما) من كفر دان في جنين، ومحمد سامر حوشية (22 عاما) من بلدة اليامون في جنين، وآدم عصام عياد (15 عاما) من بيت لحم، وعامر أبو زيتون (16 عاما) من نابلس.

مصادر صحفية: " قوات الاحتلال تعتقل 14 مقدسياً خلال حملة اعتقالات واسعة في مخيم قلنديا شمال القدس فجر اليوم" pic.twitter.com/REcBxrPoaK — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 12, 2023

واستشهد 224 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، العام الماضي 2022، بينهم 59 شهيدًا من محافظة جنين.

تغطية صحفية:" اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة". pic.twitter.com/tduTjQmwWi — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 12, 2023

استمرار الانتهاكات

وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، الليلة الماضية، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل الشهيد سند سمامرة في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

عائلة الشهيد المقدسي سمير أصلان تلقي نظرة الوداع عليه بعد ارتقائه برصاص قوات الاحتلال في مخيم قلنديا فجر اليوم pic.twitter.com/le158l20Fu — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 12, 2023

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الشهيد سند سمامرة، واعتدت على من فيه وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوبهم، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وفتّشت قوات الاحتلال منزل ذوي الشهيد وألحقت أضرارًا جسيمه بمحتوياته، واحتجزت والد الشهيد وشقيقه الأكبر وأحد أعمامه بعد أن استدعتهم مساء الأربعاء إلى مركز التحقيق في التجمع الاستيطاني المسمى “غوش عتصيون”.

تغطية صحفية:"لحظة اعتقال أحد المواطنين من مخيم قلنديا، عقب مداهمة قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال لإحدى العمارات السكنية". pic.twitter.com/2TKi6uFbNq — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 12, 2023

وكان الشهيد سمامرة (19 عامًا) قد استشهد أمس متأثرًا بجروح أصيب بها جراء إطلاق الاحتلال الرصاص عليه مساء أثناء رعيه للأغنام بأرض للعائلة بالقرب من منطقة الشويكي شرق الظاهرية.

وواصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، أمس، عدوانهم على الفلسطينيين، حيث استشهد شابان في محافظتي نابلس والخليل برصاص الاحتلال وأصيب آخرون، وهدم الاحتلال منازل في محافظتي قلقيلية والخليل، واعتقل 26 مواطنًا من أرجاء الضفة.