البيت الأبيض لم يعلق.. معاونو بايدن يكتشفون مجموعة ثانية من الوثائق السرية بموقع جديد

اكتشف معاونو الرئيس الأمريكي جو بايدن، مجموعة أخرى من الوثائق السرية في موقع غير مكتب بمركز أبحاث كان يستخدمه وهو يشغل منصب نائب الرئيس، بحسب ما نقلته شبكة (إن بي سي نيوز) عن مصدر لم تسمه.

وكان البيت الأبيض قد كشف عن العثور على وثائق سرية تعود إلى فترة تولي بايدن منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما من (2009 إلى 2017) في مقر مركز أبحاث في واشنطن كان يعمل منه بايدن أحيانًا.

وقال بايدن إنه لا علم له بمحتوى تلك الوثائق الرسمية السرّية التي عُثر عليها في مركز الأبحاث.

EXCLUSIVE: Aides to President Biden have discovered at least one additional batch of classified documents in a location separate from the office he used after leaving the Obama administration, a person familiar with the matter says. https://t.co/CmMHem181N

وذكرت شبكة (إن بي سي نيوز) أن معاوني بايدن يبحثون عن مواد سرية إضافية قد تكون في مواقع أخرى بعد العثور على مجموعة الوثائق السرية في نوفمبر/ تشرين الثاني في مركز أبحاث بواشنطن.

وذكر التقرير أن مستوى تصنيف الوثائق الجديدة وعددها وموقعها الدقيق لم يتضح بعد، كما لم يتضح أيضًا تاريخ اكتشاف هذه الوثائق، ولم يعلق البيت الأبيض على التقرير.

ويأتي تقرير (إن بي سي نيوز) بعد يومين من إعلان محامي البيت الأبيض عن اكتشاف محامي بايدن الشخصيين في نوفمبر وثائق سرية تعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس في مركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية.

