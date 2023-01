هيئة الطيران المدني الأمريكي تعلن استئناف الرحلات تدريجيا

أعلنت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية، أنها ألغت العمل بقرار وقف إقلاع الرحلات الجوية على مستوى البلاد، الذي اتخذ في وقت سابق اليوم الأربعاء بسبب عطل تقني.

وكتبت الإدارة على حسابها على موقع تويتر: “العمليات المعتادة للحركة الجوية تستأنف تدريجًا في كل أنحاء الولايات المتحدة” بعد عطل طرأ على نظام توفير معلومات السلامة لطواقم لطيران، مشيرة إلى “مواصلة التحقيق في سبب المشكلة الأساسية”.

Update 5: Normal air traffic operations are resuming gradually across the U.S. following an overnight outage to the Notice to Air Missions system that provides safety info to flight crews. The ground stop has been lifted.

We continue to look into the cause of the initial problem

— The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023