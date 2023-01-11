هيئة الطيران المدني الأمريكي تعلن استئناف الرحلات تدريجيا

أعلنت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية، أنها ألغت العمل بقرار وقف إقلاع الرحلات الجوية على مستوى البلاد، الذي اتخذ في وقت سابق اليوم الأربعاء بسبب عطل تقني.

وكتبت الإدارة على حسابها على موقع تويتر: “العمليات المعتادة للحركة الجوية تستأنف تدريجًا في كل أنحاء الولايات المتحدة” بعد عطل طرأ على نظام توفير معلومات السلامة لطواقم لطيران، مشيرة إلى “مواصلة التحقيق في سبب المشكلة الأساسية”.

Update 5: Normal air traffic operations are resuming gradually across the U.S. following an overnight outage to the Notice to Air Missions system that provides safety info to flight crews. The ground stop has been lifted. We continue to look into the cause of the initial problem — The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023

وأظهرت صور من مطارات أمريكية بدء إقلاع الرحلات بعد إلغاء الإدارة لقرار تعليق الرحلات، وأدى تعليق جميع رحلات الطيران الداخلية إلى حدوث فوضى في المطارات في أنحاء الولايات المتحدة.

وسمحت الإدارة بهبوط الطائرات التي كانت في الجو، لكنها منعت إقلاع أي طائرة من على الأرض بسبب العطل التقني.

وقالت إن الخلل تسبب في تعطيل النظام الذي يقدم للطيارين والطواقم الأرضية معلومات ضرورية بشأن السلامة وإشعارات بخصوص تعليق الطيران.

وقال البيت الأبيض إن سبب العطل لم يتضح بعد، وذكرت كارين جان-بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض أنه لا يوجد دليل على أن تعطل نظام إدارة الطيران الاتحادية كان بسبب هجوم إلكتروني.

كما لم تقدم إدارة الطيران الاتحادي أي تفاصيل عن طبيعة العطل التقني أو مصدره، لكنها ذكرت أنها تحقق في سببه.