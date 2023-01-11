انتقادات لزيارة وفد من “مجلس المجتمعات المسلمة” لإقليم شينجيانغ بعد إشادته بسياسة الصين تجاه الإيغور (فيديو)

زار وفد من المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) ذا الأغلبية المسلمة الذي يضم عرقية الإيغور، وأثنى على جهود الصين في مواجهة “الإرهاب”.

والتقى أعضاء الوفد مسؤولين صينيين، كما توجهوا لزيارة متحف “مكافحة الإرهاب والتطرف” في الإقليم، وأشادوا بما سمّوه “نجاح السلطات الصينية وحكومة الإقليم في اتخاذ إجراءات تحصّن الإقليم من الإرهاب والتطرف”، وأكدوا أن “الشباب الإيغوري بحاجة إلى خطاب مقنع حتى لا يقعوا فريسة الجماعات الإرهابية”، على حد وصفهم.

يضم ثلاثة أجنحة تبرز جهود بكين في مكافحة الإرهاب والتطرف.. وفد #المجلس_العالمي_للمجتمعات_المسلمة، برئاسة معالي الدكتور علي النعيمي، يزور "متحف مكافحة الإرهاب والتطرف" بإقليم تشينغ يانج الصينية#المجتمعات_المسلمة_في_الصين @Dralnoaimi pic.twitter.com/uxMGwc2Ab6 — Muslim Communities (@WMuslimCC) January 10, 2023

وبدأت الزيارة يوم السبت الماضي، وترأس الوفد الإماراتي علي النعيمي رئيس المجلس، وضم أكثر من 30 شخصية من 14 دولة عربية وإسلامية، من بينهم أسامة الأزهري مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشؤون الدينية، وانطلق الوفد من الامارات تحت رعاية السلطات الصينية.

وقال الأزهري في تصريحات صحفية “هذه الزيارة بمثابة مد وبناء الجسور بين الدول العربية والإسلامية والصين في مواجهة ظاهرة الإرهاب، وإعادة صهر كل القوميات الموجودة في مقاطعة شينجيانغ في ثوب واحد ونسيج واحد”.

رغم التقارير الحقوقية والإدانات الدولية لاضطهاد #الإيغور .. وفد لعلماء مسلمين بزور إقليم #شينغيانغ ويشيد بجهود حكومة #الصين في مكافحة “الإرهاب” pic.twitter.com/YoYmsbJsky — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) January 10, 2023

تأتي هذه الزيارة والإشادة تزامنًا مع إدانة واسعة من دول ومنظمات عالمية للصين، وتوثيق تقارير حقوقية لسياسة التطهير العرقية لأقلية الإيغور المسلمة.

واتهمت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الصين باحتجاز نحو مليون من مسلمي الإيغور في ما يشبه “معسكر احتجاز ضخم محاطًا بالسرية”.

الأمم المتحدة: الصين تحتجز مليون مسلم بمعسكرات سرية https://t.co/OqxrMnR29U via @Arabi21News — Assaad Taha أسعد طه (@Assaadtaha) August 11, 2018

وتعرضت زيارة الوفد وإشادته بمجهودات الصين لانتقادات واسعة من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي.

د. أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية @usamaAlazhary زار إقليم شينجيانغ ذي الأغلبية المسلمة وأثنى على جهود الصين في "مكافحة التطرف" و"إعادة صهر كل القوميات في ثوب واحد ونسيج واحد". الأمم المتحدة اتهمت الصين ب "جرائم محتملة ضد الإنسانية" ضد الإيغور وباقي مسلمي الإقليم — hossam bahgat حسام بهجت (@hossambahgat) January 10, 2023

مباركة اسلامية جماعية لاضطهاد المسلمين في الصين باعتباره مكافحة للتطرف والارهاب!

https://t.co/2yIcvyoJzl — Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) January 10, 2023

يا دكتور نرى منكم تسويقا للصين التي تذبح وتعتقل المسلمين الايغور الأتراك… يا دكتور اتق الله في نفسك وفي علمك وفي دينك.. لا تكن جسرا لتطهير الصين من جرائمها ضد المسلمين… وانت ابن عشيرة النعيمي الكريمه. — واصف هلال سلامة (@SlamtHlal) January 10, 2023

وكتب حساب الرابطة الأمريكية الإيغورية على تويتر “إذا كان الاهتمام بالمسلمين في الصين ضرورة كبيرة، فسوف يستمع أعضاء الوفد لمسلمي الإيغور، لكنهم لم يفعلوا ذلك”.

If caring for Muslims in China was a great necessity they would listen to Uyghur Muslims. But they do not. “Persuasive speech” is not what the Chinese government is giving it Uyghur youth. Try “genocide” or “crimes against humanity” https://t.co/Naje2py8g8 — Uyghur American Association (@Uyghur_American) January 10, 2023

يُذكر أن موقع “ملفات شرطة شينجيانع” نشر في وقت سابق نحو 3 آلاف صورة شخصية لمسلمي الإيغور المحتجزين هناك، بالإضافة إلى آلاف الوثائق التي تثبت ضلوع السلطات الصينية في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق مسلمي الإيغور.

وكشف الموقع -بتفصيل دقيق وغير مسبوق- مجموعة من الوثائق والمعلومات والبيانات الخاصة باستخدام بيجين ما تسميها “معسكرات إعادة التأهيل” والسجون الرسمية بوصفهما نظامين منفصلين، ولكنهما متوازيان للاحتجاز الجماعي للإيغور.

وتنفي السلطات الصينية أي ظروف قاسية يعيشها المعتقلون، وتقول إنهم يرتادون طواعيةً ما تسميه “مراكز إعادة تأهيل” لمكافحة الإرهاب والتطرف.