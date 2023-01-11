سليمان صويلو: بلغاريا سلمتنا مهرّب مخطط تفجير شارع الاستقلال

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن بلاده تسلمت من بلغاريا المدعو (هزني غولغا) الذي هرّب بلال حسان مخطط تفجير شارع الاستقلال وسط إسطنبول.

وأضاف صويلو في مقابلة مع تلفزيون (24 TV) المحلي، مساء أمس الثلاثاء، أن تسليم بلغاريا لغولغا جاء بعد تحديد الأمن التركي مكانه في البلد الجار.

وتمت عملية التسليم، مساء الثلاثاء، في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا، وفق ما ذكره صويلو.

وحسب مصادر أمنية، فإن الأمن التركي حدد مكان وجود غولغا في فندق بمنطقة سفيلينجراد قبل أن تقوم بلغاريا بتسلميه إلى أنقرة.

وفي السابع من يناير/كانون الثاني الجاري، أرسلت دائرة الإنتربول لدى المديرية العامة للأمن التركي خطابا إلى نظيرتها في بلغاريا، مطالبة بإلقاء القبض على غولغا وتسليمه إلى أنقرة.

ووقع التفجير بشارع الاستقلال وسط إسطنبول في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 81.

وخلال تحقيق الأمن التركي معها، اعترفت منفذة التفجير أحلام البشير بانتمائها إلى حزب العمال الكردستاني.

وذكر بيان مديرية الأمن التركي أن أحلام تلقت تعليمات بتنفيذ العملية من مقر التنظيم في مدينة عين العرب السورية.