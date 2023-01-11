الثاني خلال ساعات.. استشهاد شاب جنوبي الخليل بزعم تنفيذ عملية طعن (شاهد)

استشهد الشاب الفلسطيني سند محمد عثمان سمامرة، مساء اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة “حفات يهودا” المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل، وذلك بعد سويعات من استشهاد شاب في نابلس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية، باستشهاد الشاب سمامرة (19 عامًا)، من بلدة الظاهرية جنوبي الخليل في الضفة المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أطلقت النار صوب سمامرة وأصابته بجروح حرجة، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقبل ساعات قليلة، استشهد الشاب أحمد عامر سليم أبو جنيد (21 عامًا) متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس.

وزعمت هيئة البث الإسرائيلي أن سمامرة نفّذ عملية طعن في إحدى المزارع بجنوب جبل الخليل أسفر عن إصابة إسرائيلي في الثلاثينيات من العمر بجروح متوسطة في الرقبة تم نقله إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج.

وأضافت أن “المعتدي قُتل بنيران قوات الأمن”، وبعد ذلك بقليل قالت الهيئة الإسرائيلية إنه قُتل بـ3 رصاصات أطلقها عليه عامل كهربائي يسكن قرب الإسرائيلي المصاب.

פיגוע הדקירה בדרום הר חברון | לפני פחות משבוע תועד ראש עיריית דהרייה מאיים על הבעלים של חוות יהודה: "יגיע יום ואתה תישחט". הערב – מחבל מדהרייה דקר את בעלי החווה ופצע אותו בינוני@carmeldangor pic.twitter.com/iGn1BA5xEY — כאן חדשות (@kann_news) January 11, 2023

وقالت إن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير تحدّث إلى العامل الكهربائي الذي قتل الشاب سمامرة، وشكره قائلًا “أنت بطل إسرائيل”، وبن غفير معروف بتحريضه على قتل الفلسطينيين.

في السياق، أفادت الهيئة الإسرائيلية بجرح شخصيْن في “بتاح تكفا” شرق تل أبيب إثر تعرضهما لإطلاق النار على خلفية لم تتضح بعد.