وسط حملة اعتقالات.. الاحتلال يهدم منزلَين ومحالّ تجارية ومنشآت بالضفة والقدس (فيديو)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، منزلًا وفيلا سياحية ومحالّ تجارية ومنشآت أخرى وشنّت حملة اعتقالات شملت 15 فلسطينيا في الضفة الغربية، في حين أصيب طفل بالرصاص المعدني في بلدة سلواد شرق رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية واقتحمت بلدة كفر الديك غرب سلفيت في الضفة الغربية، وحاصرت منزلًا مكونًا من طابقين في منطقة الشعاب، وأجبرت قاطنيه على إخلائه، كما ردمت بئر ماء قرب المنزل.

شاهد| قوات الاحتلال تهدم منزلاً في بلدة كفر الديك غرب سلفيت. pic.twitter.com/cCFmbNVLCF — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 10, 2023

وفي الضفة أيضًا، هدمت قوات الاحتلال فيلا سياحية بمساحة 350 مترا مربعا ومنشآت تجارية وأخطرت بهدم منزل مشيد منذ 15 عاما تقدر مساحته بـ130 مترًا، شمال مدينة أريحا.

وقال الناشط في الأغوار ثائر نجوم للوكالة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال منعت الصحفيين من تصوير عمليات الهدم، وهدمت 4 منشآت مقامة منذ نحو عامين يملكها أحد الفلسطينيين.

في هذا السياق، هدمت جرافات الاحتلال اليوم الثلاثاء، 4 منشآت وجدرانا استنادية في بلدة عناتا شمال شرق القدس.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن رئيس بلدية عناتا، أن سلطات الاحتلال اقتحمت البلدة منذ ساعات الصباح وهدمت منشآت مقامة قرب الجدار، وسلسلة حجرية لعائلة فلسطينية، مقامة منذ أكثر من 70 عامًا، كما دمرت حاويات تحتوي على إطارات مركبات مقامة على أرض مستأجرة من الأوقاف الفلسطينية.

تغطية صحفية: "قوات الاحتلال تهدم سوراّ وتجرف أراض تابعة للاهالي ببلدة عناتا بالقدس صباح اليوم". pic.twitter.com/cjNvxUSYWs — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 10, 2023

وقال إن قوات الاحتلال هدمت سورًا لبناء مدرسة على أرض لمواطن فلسطيني في المنطقة المصنفة (B) بمحاذاة الجدار، وهدمت جدارًا استناديًّا يحيط بدونمين، وهو جزء من شارع داعم لآخر مركزي في عناتا، وهو لمواطن فلسطيني أيضًا.

تغطية صحفية: "قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافق عملية الهدم لأسوار ومنشآت في حي البقعان ببلدة عناتا بالقدس المحتلة".#فلسطين #القدس pic.twitter.com/KmnahShW4i — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 10, 2023

وحذر رئيس البلدية من خطورة هدم الجدار الاستنادي على استخدامات الشارع خلال المنخفض الجوي، مضيفًا أن الهدم يتزامن مع تواصل أعمال الاحتلال في توسعة على مدخل عناتا لغايات استيطانية.

وأشار إلى أن عمليات الهدم ما زالت متواصلة، وأن قوات الاحتلال تمنع المواطنين من الاقتراب، وكانت قد هدمت في وقت سابق اليوم فيلا سياحية ومنشآت تجارية وأخطرت بهدم منزل شمال مدينة أريحا.

تغطية صحفية: "اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بلدة سلواد برام الله، قبل قليل". pic.twitter.com/ebR2pJesFg — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 10, 2023

إصابة طفل بالرصاص

وأصيب طفل عمره 12 عاما بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة سلواد شرق رام الله اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر محلية أن مواجهات اندلعت عند المدخل الغربي للبلدة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز اتجاه المواطنين.

وأدى ذلك إلى إصابة طفل برصاصة مطاطية في الرأس، نقل على إثرها إلى مركز الطوارئ لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بأنها مستقرة، إضافة إلى حالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

شاهد| قوات الاحتلال تهدم منزلاً في بلدة كفر الديك غرب سلفيت. pic.twitter.com/KLQsHMKI9i — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 10, 2023

وكشفت المصادر أن قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها التعسفية في البلدة منذ استشهاد الشاب مجاهد محمود حامد (32 عامًا) في السابع من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث تغلق مداخلها بشكل مستمر وتضيق الخناق على المواطنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 15 مواطنا من الضفة، إذ اعتقلت طالبين في بيت لحم، و4 فلسطينيين من جنين وفي نابلس اعتقلت شابا من مكان عمله في إحدى الورش، ومن رام الله اعتقلت شابا آخر، إضافة إلى 7 في الخليل.

شاهد| توغل محدود لآليات الاحتلال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/PsuhnYjV9C — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 10, 2023

توغل جنوبي غزة

وفي غزة، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية بشكل محدود اليوم الثلاثاء، داخل أراض زراعية فلسطينية في المنطقة الشرقية الحدودية جنوبي قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات من البحرية الإسرائيلي لاحقت مراكب صيد في بحر شمالي قطاع غزة، دون وقوع إصابات أو اعتقالات.

🔴 متابعة صفا| قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال اقتحام "خاطف" لنابلسhttps://t.co/X1F0W0wyCZ — وكالة صفا (@SafaPs) January 10, 2023

ومن حين لآخر تنفذ قوات من الجيش الإسرائيلي عمليات توغل محدودة في أراض قرب حدود القطاع الشرقية والشمالية، ترافقها عادة أعمال تجريف وتمشيط، قبل أن تعود إلى قواعدها.

ويقول الصيادون الفلسطينيون في بحر القطاع، إنهم يواجهون عددا من الانتهاكات بينها ملاحقة واعتداء وإطلاق نار واعتقال وقتل.