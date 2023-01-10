بايكار التركية تعلن نجاح اختبار طائرة مسيّرة بإقلاع عمودي (فيديو)

أعلنت شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية نجاح اختبار طائرتها المسيّرة “ديها” التي تتميز بالإقلاع والهبوط عموديا.

ونشرت الشركة، اليوم الثلاثاء، على حسابها في تويتر مشاهد لمسيّرتها أثناء الإقلاع والتحليق والهبوط.

وقالت إن المسيّرة وصلت إلى ارتفاع عملياتي بلغ 8 آلاف قدم.

وذكرت الشركة أن المسيّرة هي طائرة استطلاع، ويمكنها القيام بمهام لجمع المعلومات الاستخبارية بفضل تقنية دمج المستشعرات المطبقة بها. ويصل مدى اتصالات الطائرة إلى 150 كيلومترا، وهي مزودة بمحرك يتميز باستهلاكه المنخفض للوقود.

وأعلنت شركة بايكار، في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن صادراتها خلال عام 2022 بلغت 1.18 مليار دولار.

ووفقا للبيانات، فقد وقّعت بايكار عقود تصدير مع 27 دولة خلال العام الماضي.

وقبل أيام، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قيمة صادرات الصناعات الدفاعية لبلاده خلال عام 2022 بلغت 4 مليارات و400 مليون دولار.

وأكد أن بلاده لن تتوقف عن تطوير صناعاتها الدفاعية إلى حين تحقيق الاستقلال التام في هذا المجال.