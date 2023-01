البحرية الأمريكية: ضبط سفينة كانت تهرّب أسلحة إلى اليمن (فيديو)

قال الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه “اعترض سفينة صيد تهرّب 2116 بندقية كلاشنيكوف في خليج عُمان كانت في طريقها من إيران إلى اليمن”.

وأوضح في بيان أنه تم اعتراض السفينة في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري.

وذكر البيان أنه “كان على متن السفينة التي تم اعتراضها ستة مواطنين يمنيين، وكانت تبحر في مسار استُخدم من قبل لنقل البضائع غير المشروعة إلى الحوثيين في اليمن”.

وقال الأسطول الخامس الأمريكي إن “إجراءات نقل القارب وطاقمه لترحيله جارية”، مضيفًا أن “الإمداد أو البيع أو النقل المباشر أو غير المباشر للأسلحة إلى الحوثيين ينتهك القانون الدولي”.

U.S. naval forces intercepted a fishing vessel in the Gulf of Oman, Jan. 6, and discovered it smuggling 2,116 AK-47 assault rifles while transiting international waters along a maritime route from Iran to Yemen.

Read more ⬇️https://t.co/A8cttaA7mS pic.twitter.com/jXFyhZDWrw

— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 10, 2023