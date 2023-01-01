كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا في أول أيام العام الجديد (فيديو)

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا فوق البحر باتجاه شرق شبه الجزيرة الكورية، في أول ساعات العام الجديد 2023.

وتأتي هذه الخطوة بعد مرور أقل من 24 ساعة على إطلاق كوريا الشمالية 3 صواريخ باليستية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن الصاروخ الباليستي قصير المدى أُطلِق حوالي الساعة 02:50 صباح الأحد بالتوقيت المحلي من محيط العاصمة بيونغ يانغ.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن جيش كوريا الجنوبية قوله إن الصاروخ حلّق لمسافة بلغت نحو 400 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر.

وقالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي في بيان إن الإطلاق لم يشكل تهديدا مباشرا على الأفراد أو الأراضي الأمريكية أو على حلفاء واشنطن، لكنه يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة الخاص ببيونغ يانغ.

وهذا الإطلاق هو الأحدث في إطار عدد غير مسبوق من التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية في 2022، إذ تواصل بيونغ يانغ تطوير الأسلحة وسط تكهنات بأنها قد تُجري تجربة نووية للمرة السابعة.