حرب أوكرانيا ومونديال قطر.. تعرّف على أهم أحداث عام 2022 (فيديو)

ودّع ثمانية مليارات شخص في العالم عام 2022، بما شهده من أحداث مثل الحرب في أوكرانيا، وقيادة ليونيل ميسي منتخب بلاده إلى الفوز بمونديال قطر، ورحيل عدد من الشخصيات البارزة مثل الملكة إليزابيث الثانية وبيليه.

ولم تكن الأحداث التي شهدها 2022 متوقعة على الإطلاق، فمع نهاية 2021 كان العالم قد بدأ لتوه التخلص من شراسة جائحة كورونا، وذهبت معظم توقعات الخبراء إلى أننا مقبلون على عام التعافي الاقتصادي، لكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن.

وفي ما يلي أهم أحداث 2022:

5 فبراير/شباط

إعلان وفاة الطفل المغربي ريان بعد انتشال جثته من بئر ظل عالقًا فيها خمسة أيام.

24 فبراير

بدء حرب روسيا على أوكرانيا.

16 مارس/آذار

التضخم العالمي يصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ 4 عقود، وأمريكا ترفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ سنوات.

11 مايو/أيار

اغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين.





7 يوليو/تموز

عودة موسم الحج بشكل كامل بلا قيود بعد عامين من جائحة كورونا.

8 سبتمبر/أيلول

رحيل الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 97 عاما.

26 سبتمبر

وفاة العلّامة الدكتور يوسف القرضاوي مؤسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في العاصمة القطرية الدوحة.

28 سبتمبر

“ناسا” تنجح في تغيير مسار كويكب بصدمه عمدًا بمركبة فضائية في سابقة تاريخية.





28 أكتوبر/تشرين الأول

إيلون ماسك يكمل صفقة الاستحواذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار.

2 نوفمبر/تشرين الثاني

نتنياهو يحصل على الأغلبية في الكنيست ليبدأ مشاورات تشكيل الحكومة مع اليمين المتشدد.

15 نوفمبر

وصول عدد البشر إلى 8 مليارات نسمة.

20 نوفمبر

انطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022

5 ديسمبر/كانون الأول

توقيع الاتفاق الإطاري بين المجلس العسكري وقوى مدنية في السودان.

18 ديسمبر

الأرجنتين تتوَّج ببطولة كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخها.

24 ديسمبر

فيروس كورونا يعاود اجتياح الصين بعد إلغاء قيودها الصحية.

29 ديسمبر

وفاة بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية بعمر 82 عاما بعد معاناته من مرض السرطان.