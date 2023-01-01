تهديد لهوية القدس.. الجزيرة مباشر ترصد ممارسات الاحتلال في شارع السلطان سليمان التجاري (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من حفريات في شارع السلطان سليمان بجانب باب العامود في القدس لتغيير معالمها.

وقال المستشار القانوني مدحت ديبة خلال جولة مع الجزيرة مباشر في شارع السلطان سليمان، إن الهدف الرئيس مما يقوم به الاحتلال هو تغيير الملامح المعمارية للشارع وللمنطقة التي تؤكد الهوية الإسلامية والعربية للمدينة، وفرض هوية مشابهة لما هو موجود في القدس الغربية لإظهار أن المدينة موحدة، وتأكيد سيادة الاحتلال على المدينة، وهو ما فشلت فيه منذ احتلال المدينة عام 1967.





وذكر ديبة أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يشكل تهديدًا اقتصاديًا للتجار الفلسطينيين في المدينة، لأن هذه المنطقة هي المنطقة التجارية فيها.

وأوضح أن الاحتلال يهدف إلى التضييق على التجار المقدسيين، ودفعهم لمغادرة المنطقة والنزوح عن المدينة.

وأشار إلى أن الاحتلال قام بتقييد عمليات العمران في المدينة وتشديد الشروط على المقدسيين فيما يتعلق بتراخيص البناء أو الترميم من أجل منع تمددهم الطبيعي في مدينتهم.

وقال ديبة إن هناك أماكن في المدينة يسعى الاحتلال لطمسها وتغيير ملامحها من أجل أن يثبت أن القدس أصبحت تابعة له، مضيفًا أن هذه الأماكن تمثل مظهرًا للسيادة الفلسطينية على المدينة.





ويقع شارع السلطان سليمان بمحاذاة الجهة الشمالية من سور المدينة القديمة، وبدأت سلطات الاحتلال حفرياتها فيه قبل أشهر عدة.