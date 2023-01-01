بعدما صادرها مستوطنون.. الجزيرة مباشر ترصد الوضع في “أرض الحمرا” المهمة بالقدس (فيديو)

تجولت عدسة الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، في محيط “أرض الحمرا” بمنطقة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، وهي أرض مهمة صادرها مستوطنون إسرائيليون قبل أيام عدة بمساعدة قوات الاحتلال في القدس.

وعلّق مستوطنون لافتات على “أرض الحمرا” تفيد بتنفيذ مشروع استيطاني بالمكان خلال الأيام المقبلة.

واعتدت قوات الاحتلال على الفسلطينيين خلال مصادرة “أرض الحمرا” التي تعد منطقة استراتيجية في سلوان، وبها مسجد يزيد عمره عن 120 عامًا.

وقال خالد الشويكي عضو لجنة الدفاع عن سلوان إن بداية احتلال “أرض الحمرا” لم تبدأ قبل أيام، وإنما بدأت قبل 10 سنوات أو 15 عامًا خلت، على حد قوله.

وأضاف “بدأ ذلك بسرقة مجرى المياه الذي يغذي منطقة البستان، والآن يجهز الاحتلال لعملية استراتيجية جديدة من احتلال الأرض”.

وأشار الشويكي إلى أن الاحتلال استولى على الأرض من خلال البطريركية اليونانية الأرثوذكسية من خلال بيعها أو تسريبها للاحتلال بواسطة بطريرك، وفق تعبيره.

وكانت عائلة السمرين الفلسطينية قد استأجرت الأرض منذ نحو 70 عامًا، لكن محكمة إسرائيلية قضت قبل 3 سنوات بإخلاء العائلة من مسكنهم، وذلك بدعوى أنه مملوك لـ”الصندوق القومي اليهودي”.

وتوسلت سلطات الاحتلال لهذا الأمر من خلال ما يُسمى قانون “حارس أملاك الغائبين”.