أوكرانيا تعلن حصيلة جديدة لخسائر الجيش الروسي وتعلن شن موسكو عشرات الهجمات بمسيّرات إيرانية

أعلنت أوكرانيا أن عدد قتلى الجيش الروسي، منذ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط الماضي حتى اليوم الأحد، بلغ نحو 106 آلاف و720.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان إن “القوات المسلحة الأوكرانية دمرت 3031 دبابة و6084 مركبة قتال مدرعة و2021 منظومة مدفعية و423 قاذفة صواريخ متعددة الانطلاق و213 منظومة حربية مضادة للطائرات”.

وأضاف البيان أنه “تم أيضا تدمير 283 طائرة حربية و269 مروحية و723 صاروخ كروز و181 من المعدات الخاصة”.

وتابع البيان أن القوات الروسية تكبدت أكبر الخسائر في منطقتي ليمان وباخموت.

كما أعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية تنفيذ الجيش الروسي 31 هجوما صاروخيا و12 غارة جوية على أوكرانيا خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة.

وذكر البيان أن الهجمات الروسية استهدفت بشكل خاص مناطق كييف وتشيرنيهيف وسومي وخميلنيتسكي ودونيتسك وزاباروجيا وميكولايف وخيرسون.

كما لفت إلى “شن القوات الروسية هجمات باستخدام مسيّرات إيرانية الصنع”، وفق المصدر ذاته.

وأوضح أنه تم تنفيذ هجمات بواسطة 13 مسيّرة من طراز (شاهد 136) وتم تدميرها جميعا من قِبل الدفاعات الأوكرانية، حسب البيان.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة “تدخلا” في سيادتها.