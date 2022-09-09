في أول خطاب رسمي.. الملك تشارلز الثالث يتعهد بخدمة بريطانيا مدى الحياة (فيديو)

ألقى الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا أول خطاب رسمي للأمة بعد يوم واحد من وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية واعتلائه العرش.

وعبّر تشارلز عن شعوره بالأسى والحزن العميق لوفاة الملكة إليزابيث، مشيرًا إلى أنها قدمت تضحيات في سبيل الواجب، وتعهّد في الوقت نفسه بخدمة شعب المملكة المتحدة والمناطق والأقاليم الأخرى مدى الحياة.

وقال الملك “مثلما كانت تفعل الملكة نفسها، بمثل هذا التفاني الذي لا يتزعزع، أنا أيضًا أتعهد الآن رسميًا -على مدى ما بقي من العمر الذي قدره الله لي- بالتمسك بالمبادئ الدستورية الراسخة في أمتنا”.

وأضاف “أينما كنت تعيش في المملكة المتحدة، أو في المناطق التابعة والأقاليم في جميع أنحاء العالم، ومهما كانت خلفيتك أو معتقداتك، سأسعى لخدمتك بإخلاص واحترام ومحبة، مثلما فعلت طيلة حياتي”.

وشكر ملك بريطانيا الدعم الشعبي الذي حظي به، مضيفًا أنه أكبر من قدرته على التعبير.

وتابع “فخور بأن وليام أصبح أمير ويلز، وستكون كاثرين أميرة ويلز، أود كذلك التعبير عن حبي لهاري وميجان”.

وأمس الخميس، أعلن قصر باكنغهام وفاة الملكة إليزابيث الثانية -أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم- عن 96 عاما.