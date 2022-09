محطات من 70 عامًا جلست فيها إليزابيث الثانية على عرش المملكة

في 6 فبراير/شباط 1952 تولت الملكة إليزابيث الثانية حكم المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، عندما توفي والدها الملك جورج السادس الذي كان مصابًا بالسرطان عن 56 عامًا، وتكون بوفاتها يوم 8 سبتمبر/أيلول 2022 أطول ملوك بلادها جلوسًا على العرش.

عايشت إليزابيث في سن الرابعة عشرة الحرب العالمية الثانية، وخاطبت العالم للمرة الأولى عبر قناة بي بي سي لمساندة أطفال العالم الذين تم إجلاؤهم بسبب الحرب.

عاصرت الملكة الراحلة خلال 70 سنة من حكمها أحداثا كثيرة، ووافقت على أكثر من 4 آلاف قانون رفعه البرلمان، وسافرت مسافة تبلغ مليونا و661 ألفا و668 كيلومترا إلى 117 دولة، وقامت بأكبر عدد من هذه الزيارات لكندا.

عينت الملكة 15 رئيسا للوزراء، بدءا من ونستون تشرشل حتى ليز تراس، وخلال هذه المدة وصل 14 رئيسا إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة وتعاقب 7 باباوات على كرسي الباباوية في الفاتيكان.

وكانت إليزابيث الثانية هي الملكة الأربعين في تاريخ إنجلترا منذ اعتلاء الملك النورماندي وليام العرش.

Queen Elizabeth II, the UK’s monarch for the past 70 years, has died aged 96 https://t.co/nuFdc3PV49

عاصرت الملكة ثورة الضباط الأحرار في مصر سنة 1952 بقيادة اللواء محمد نجيب التي انتهت بإعلان الجمهورية، وقد أبقت المملكة المتحدة الوجود العسكري في البلاد حتى ذاك الحين، رغم إعلان استقلال مصر في 28 فبراير 1922.

بمناسبة مرور 25 عامًا على اعتلائها العرش في 1977، قامت الملكة بجولة في المملكة المتحدة ودول الكومنولث، واحتفل البريطانيون بالحدث في حفلات أقيمت في الشوارع.

غير أن فرقة “سكس بيستولز” عكرت أجواء الاحتفال مع أغنيتها “غاد سايف ذي كوين” (فليحفظ الله الملكة) في تحدّ حقيقي أول للملكية عبر وصفها بـ”النظام الفاشي”.

As a 9-year-old, Princess Elizabeth appeared with her family on Buckingham Palace’s balcony to mark her grandfather George V’s Silver Jubilee.

Soon, 96-year-old Queen Elizabeth II is expected to take to the same balcony to mark her 70 years on the throne. https://t.co/SEAlF660NN pic.twitter.com/dJbF7Jg2Ip

— The Associated Press (@AP) May 30, 2022