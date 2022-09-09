ميدل إيست آي: الإمارات تتفاوض مع تركيا لشراء 120 طائرة مسيرة

قال موقع (ميدل إيست آي) البريطاني إن الإمارات تجري مفاوضات لعقد صفقة كبيرة وشراء طائرات مسلحة من دون طيار من طراز (بيرقدار بي بي 2)، التي تصنعها شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية.

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين على المحادثات قولهما، الخميس، إن المفاوضات بدأت بين شركة بايكار التركية، وشركة (توازن) التي تعد الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود الدفاعية والأمنية لكل من القوات المسلحة لدولة الإمارات وشرطة أبو ظبي، منذ مارس/آذار الماضي.

وقال الموقع إن الطائرات المُسيّرة من طراز (بيرقدار تي بي 2) أثبتت نجاحها خلال النزاعات في ليبيا وسوريا وإقليم ناغورني كاراباخ، كما أثبتت حتى اللحظة فعاليتها في محاربة القوات الروسية المنتشرة في عمق الأراضي الأوكرانية، وحتى داخل حدود روسيا.

التصنيع في الإمارات

وقال أحد المصدرين للموقع البريطاني إنَّ المفاوضات تركزت على توريد 120 طائرة من (بيرقدار تي بي 2).

وتابع “تتضمن الصفقة مجموعة من الذخيرة ومراكز القيادة والتحكم والتدريب في اتفاق قد يصل إلى ملياري دولار”.

وبيّن المصدر أن بعض مكونات هذه الطائرة قد يتم تصنيعه في مصنع لشركة بايكار في الإمارات، في حال اتفق الطرفان على الصفقة.

وشهدت العلاقات بين تركيا والإمارات توترا بسبب الاضطرابات التي أعقبت ثورات الربيع العربي، وكان البلدان يقفان على جانبين مختلفين من الصراع في ليبيا، إلا أن العلاقات شهدت تحسنا كبيرا مؤخرا وأبرما العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، وتبادل حكام البلدين الزيارات.

واستثمرت الإمارات مليارات الدولارات في تركيا في قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية والشركات الناشئة، فضلا عن توقيع أبو ظبي صفقة مقايضة عملات بقيمة 5 مليارات دولار مع تركيا في وقت سابق من هذا العام، والآن تجري مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة.