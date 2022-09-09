أمريكا تفرض عقوبات على إيران بسبب هجوم إلكتروني على ألبانيا

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على وزارة المخابرات والأمن الإيرانية ووزيرها بناء على اتهامات بصلتهم بهجوم إلكتروني وقع في يوليو/تموز على ألبانيا، والضلوع في أنشطة اختراق إلكتروني عبر الإنترنت ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وجاءت الخطوة بعد أن قطعت ألبانيا العلاقات الدبلوماسية مع إيران، يوم الأربعاء، إثر هجوم إلكتروني في يوليو/تموز ألقت بمسؤوليته على إيران، وأمرت الدبلوماسيين الإيرانيين وموظفي السفارة بالمغادرة خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن وزارة المخابرات والأمن تشرف على العديد من الشبكات التي تتضمن عناصر تشكل تهديدًا للأمن الإلكتروني عبر الإنترنت، ويتضمن ذلك من شاركوا في عملية تجسس إلكترونية وهجمات ببرمجيات خبيثة تطلب الفدية دعمًا للحكومة الإيرانية.

وأتت الوزارة على ذكر مجموعة إيرانية واحدة تعرف باسم “مادي ووتر” قالت إنها تشن حملات إلكترونية منذ 2018 مستغلة ثغرات في شبكات أجنبية لاختلاس معلومات حساسة واستخدام برمجيات فدية خبيثة.

وأوضحت أن “مادي ووتر” شنت هجومًا إلكترونيًا على هيئات حكومية تركية في نهاية العام الماضي.

وإضافة إلى استهداف منشآت وبنى تحتية، فإن القراصنة مسؤولون عن تسريب وثائق من حكومة تيرانا وبيانات شخصية عن مواطنين ألبان، بحسب الوزارة.

وتجمد العقوبات أي أصول قد يملكها المستهدفون بها في الولايات المتحدة، وتمنع الأفراد والشركات بما يشمل المصارف الدولية التي لديها نشاط في الولايات المتحدة، من التعامل معهم، للحؤول دون وصولهم إلى الشبكات المالية العالمية.