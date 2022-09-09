أردوغان يلوح بشراء مقاتلات من دول أخرى إذا لم تحصل تركيا على F16 الأمريكية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده يمكنها تأمين طائرات مقاتلة من دول أخرى في حال لم تحصل على مقاتلات F16 من الولايات المتحدة.

وقال في تصريحات صحفية عقب صلاة الجمعة في إسطنبول “يمكننا تأمين طائرات مقاتلة من أي مكان، فهناك بريطانيا وفرنسا وروسيا تبيعها، وثمة دول تلمّح لنا بذلك”.

وأضاف “آمل ألا تقودنا الولايات المتحدة إلى سُبل أخرى بخصوص ملف مقاتلات F16، فهي ليست المكان الوحيد الذي يبيع طائرات حربية”.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال خلال لقاء بينهما في العاصمة الإسبانية مدريد، إنه سيقدم الدعم فيما يخص بيع مقاتلات لتركيا، وانتهج مقاربة إيجابية بهذا الصدد.

وأوضح أن بايدن ألمح له خلال اللقاء بأن أعضاء الحزب الجمهوري لا يقدمون الدعم اللازم.

وبيّن أردوغان أن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، التقى أحد الأعضاء المسؤولين من الحزب الجمهوري الأمريكي في بلغاريا، وأبلغه الأخير بأنهم سيقدمون الدعم لتركيا.

وكانت تركيا قدمت طلبًا للولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لشراء 40 مقاتلة من طراز إف-16 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، وما يقرب من 80 من معدات التحديث لطائراتها الحربية الحالية.

اجتماع مرتقب

وفي الأثناء، قال مسؤول تركي كبير، اليوم الجمعة، إن هناك مناقشات جارية بشأن عقد اجتماع بين الرئيس التركي ونظيره الأمريكي في وقت لاحق من الشهر الجاري، وإن جدول الأعمال سيشمل العلاقات التركية الروسية والأسلحة الأمريكية والصراع في كل من أوكرانيا وسوريا.

وسعت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، إلى إقامة توازن بين موسكو وكييف وذلك بانتقاد الهجوم الروسي وإرسال أسلحة إلى أوكرانيا بينما عارضت العقوبات الغربية ضد موسكو وواصلت التجارة والسياحة والاستثمار مع روسيا.

وقال المسؤول إن من المتوقع أن يزور أردوغان واشنطن في وقت لاحق من سبتمبر/أيلول.

وكان الاجتماع السابق بين بايدن وأردوغان قد عقد في أواخر يونيو/حزيران على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد.