قوات حفتر تعلن مقتل “العقل المدبر” لمذبحة الأقباط المصريين في سرت (فيديو)

أعلنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الأربعاء، مقتل مهدي دنقو القيادي في تنظيم الدولة و”العقل المدبر” لمذبحة الأقباط المصريين في مدينة سرت عام 2015، على حد زعمها.

وجاء الإعلان على لسان مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الشرق الليبي اللواء خالد المحجوب عبر تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، بينما لم تصدر إفادة في هذا الشأن من حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وقال المحجوب “استطاعت اليوم قوة من العمليات الخاصة للواء طارق بن زياد من القضاء على الداعشي الإرهابي مهدي دنقو في الجنوب الليبي”.

ووصف المحجوب دنقو بأنه “من أخطر العناصر الإرهابية، فهو عقل مدبر ومخطط لعدة عمليات وجرائم من بينها مذبحة الأقباط المصريين عام 2015″، على حد وصفه.

ويعد إعلان اليوم بمقتل دنقو هو الثاني خلال ثلاث سنوات، ففي يناير/كانون الثاني عام 2019، أعلن أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم قوات حفتر مقتل المهدي دنقو في عملية خاصة بمنطقة الشاطئ جنوب غرب ليبيا.

غرفة عمليات الكرامة : مقتل الإرهابي عبدالمنعم الحسناوي المكنى ابوطلحه والارهابي المهدي دنقو والارهابي المصري عبدالله الدسوقي في عملية نوعية قامت بها مجموعة العمليات الخاصة المشكلة من كتيبة شهداء الزاوية وكتيبة طارق بن زياد فجر اليوم الجمعة بمنطقة الشاطئ في الجنوب الغربي -1 — الناطق الرسمي (@lnaspox_ar) January 18, 2019

وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أعلن النائب العام الليبي العثور على جثث 21 من الأقباط المصريين، الذين بث تنظيم الدولة مقطعًا مصورًا لذبحهم في 15 فبراير/شباط 2015 في سرت، وذلك بعد اعتراف مصور العملية الذي ألقي القبض عليه.