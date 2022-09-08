قصر باكنغهام: أطباء الملكة إليزابيث الثانية قلقون على صحتها

أفاد قصر باكنغهام في بريطانيا اليوم الخميس في بيان أن “أطباء الملكة إليزابيث الثانية أعربوا عن قلقهم بشأن صحتها بعد مزيد من التقييم هذا الصباح، وأوصوا بأن تخضع للإشراف الطبي”.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إنه تم إبلاغ أسرتها بهذه التطورات، وأن الأمير تشارلز -ولي عهد بريطانيا- وابنه الأمير وليام توجها إلى مقر إقامة الملكة إليزابيث في قلعة بالمورال بأسكتلندا، بعد إعلان الأطباء عن قلقهم على صحتها.

من ناحيتها، قالت رئيسة الوزراء ليز تراس إن الدولة بأكملها تشعر بالقلق البالغ إزاء هذه الأنباء، وأضافت “قلبي وقلوب المواطنين في المملكة المتحدة مع الملكة وأسرتها في هذا الوقت”.

وتعاني الملكة البالغة من العمر 96 عامًا، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021 من مشكلات صحية سببت لها صعوبة في المشي والوقوف، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

واعتلت الملكة إليزابيث العرش يوم 6 فبراير/شباط 1952 وهي في الـ25 من عمرها بعد وفاة والدها جورج السادس، في وقت كانت فيه بريطانيا تعاني من ويلات الحرب العالمية الثانية وكان ونستون تشرشل رئيسًا للوزراء.

وإجمالا، شهدت الملكة خلال حكمها تولي 15 رئيسًا للوزراء آخرهم ليز تراس، فضلًا عن تعاقب ما يزيد على 14 رئيسًا للولايات المتحدة وبناء جدار برلين ثم إسقاطه وانضمام بريطانيا للاتحاد الأوربي ثم خروجها منه.

وشهدت الملكة كذلك تفكك الإمبراطورية البريطانية التي كانت قوية ذات يوم، ثم حل محلها “كومنولث” من 54 دولة كان للملكة دور أساسي في تشكيله، ويرى كثيرون أن نجاحه أعظم إنجازاتها. ويرى مؤيدو الملكة أنها مصدر للقوة الناعمة في العالم وعامل استقرار.

7 عقود جعلت من الملكة إليزابيث أسطورة في بلادها والعالم؛ إذ تحظى بشعبية منقطعة النظير وكذلك بشهرة جعلتها تتفوق على مشاهير الفن والرياضة والسياسة والإعلام، وقد أظهرت دراسة بُثت نتائجها في فيلم وثائقي بعنوان “الملكة التي لا تقهر” (The invincible Queen) أن الملكة إليزابيث هي السياسية الأكثر شهرة في العالم.