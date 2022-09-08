شهيد بنيران الاحتلال شرق رام الله بزعم مهاجمة جندي وإصابات بالرصاص في نابلس (فيديو)

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية بيتين شرق مدينة رام الله، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الفتى هيثم هاني مبارك (17 عامًا) من قرية أبو فلاح شرق رام الله الذي أطلق جنود الاحتلال النار عليه فجرًا عند مدخل القرية قرب حاجز “بيت إيل” العسكري.

وزعم جيش الاحتلال أن الشاب هاجم جنديًّا -كان ضمن دورية للجيش تقوم بنشاط روتيني قرب حاجز (بيت إيل) العسكري- بواسطة مطرقة فأصابه بجروح في وجهه.

وأضاف “رد الجندي بإطلاق النار وتحييد المشتبه فيه”، بحسب ما ادعى جيش الاحتلال، مؤكدا “أن الفلسطيني قتل”.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال عززت وجودها العسكري على الحاجز المذكور وفي محيطه ليلة أمس وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

ونقلت الأناضول عن شهود عيان، أن جيش الاحتلال أغلق الموقع ومنع الوصول إلى المصاب في حينه، وذكر شهود أن السلطات الإسرائيلية لا تزال تحتجز جثمان الشهيد.

اقتحام نابلس

وأصيب 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاطي خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس، وقال الهلال الأحمر إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص المطاطي وإصابة بحروق في اليد، إضافة إلى 12 حالة اختناق بالغاز المدمع أحد المصابين بها صحفي.

وفي هذا السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس 6 فلسطينيين من مخيم جنين للاجئين بشمال الضفة الغربية.

بالفيديو| إصابة جندي إسرائيلي خلال اشتباكات مسلحة في نابلس وجنين تفاصيل: https://t.co/rwlMzvOQ5Y — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 8, 2022

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل لعائلة غوادرة في منطقة حي الهدف بمخيم جنين واعتقلت عددا من أقارب الأسيرين محمد وليد غوادرة ومحمد ماهر غوادرة اللذين تتهمهما بإطلاق نار على حافلة في منطقة الأغوار الشمالية.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الغاز باتجاههم، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

إصابة الصحفي محمد أبو ثابت بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحام قبر يوسف شرق نابلس pic.twitter.com/VSrYyMacq8 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 7, 2022

كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، شابين من منطقة شمال القدس المحتلة، حيث اعتقلت فلسطينيا من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة بعد أن داهمت منزله وفتشته واعتقلت شابا آخر من بلدة بدو شمال غرب القدس بعد أن داهمت منزله وفتشته.

#عاجل| مراسل شهاب: توغل 8 جرافات عسكرية إسرائيلية في المنطقة الشرقية الحدودية لبلدة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة وتشرع باعمال بتجريف بمحاذاة السياج الفاصل — وكالة شهاب | عاجل (@ShehabBreaking) September 8, 2022

توغل إسرائيلي في غزة

من ناحية أخرى ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في أراضي المواطنين الزراعية بجنوب شرق محافظة غزة اليوم الخميس وقامت بعمليات تجريف.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن أكثر من 8 جرافات وآليات عسكرية إسرائيلية تساندها طائرات استطلاع، توغلت شرق بلدة جحر الديك جنوب شرق غزة، وقامت بأعمال تجريف وتخريب في أراضي المواطنين الزراعية القريبة من السياج الفاصل.