صور أقمار صناعية تكشف آثار القصف الإسرائيلي على مطار حلب

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صور أقمار صناعية قالت إنها تظهر آثار القصف الذي استهدف مطار حلب الدولي أمس الثلاثاء.

وأظهرت الصور، التي التقطتها شركة IMAGE SAT الإسرائيلية، أضرارًا في 3 مواقع جديدة عن القصف السابق لمدرج الطيران.

وتعرض مطار حلب شمالي سوريا لضربات إسرائيلية ألحقت أَضرارًا بالمدرج، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة، وهي المرة الثانية التي تستهدف فيها ضربات إسرائيلية المطار في أقل من أسبوع.

חברת הלוויינות הישראלית ImageSat חושפת תמונות עדכניות של נמל התעופה הבינלאומי בחלב – אחרי התקיפה אתמול, המיוחסת לישראל. זוהו 3 פגיעות נוספות על מסלול הנחיתה מאז התקיפה הקודמת@Doron_Kadosh pic.twitter.com/Ead6JqhAK8 — גלצ (@GLZRadio) September 7, 2022

وأعلنت وزارة النقل السورية تحويل كل الرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار حلب إلى مطار دمشق الدولي “إثر العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب وأدى لخروجه عن الخدمة”.

وفي 31 أغسطس/آب الماضي، قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن إسرائيل استهدفت مطار حلب بالصواريخ، مما تسبب في وقوع أضرار مادية، واستهدفت مواقع أخرى في دمشق وريفها.

ההרס מהתקיפה שמיוחסת לישראל בנמל התעופה בחלב אמש נחשף: בצילומי לוויין נראות שלוש פגיעות במסלול ההמראות והנחיתות. במקביל, אפשר לראות את עבודות התיקון על המסלול@ItayBlumental

(צילום: ISI – ImageSat International) pic.twitter.com/Au5MegjI1S — כאן חדשות (@kann_news) September 7, 2022

وسبق أن أخرج قصف إسرائيلي مشابه مطار دمشق الدولي من الخدمة، قبل أن تعمل السلطات المعنية على إصلاحه.

ومنذ بداية الحرب في سوريا خلال 2011، شنّت إسرائيل مئات الغارات الجوية على جارتها الشمالية طالت مواقع لجيش النظام السوري وأهدافًا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرًا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا، ومنع ما تسميه “التموضع العسكري الإيراني” هناك.