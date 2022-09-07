الأسير المحرر محمود القواسمي يلتقي بعائلته لأول مرة بعد 20 عامًا (فيديو)

التقى الأسير المحرر المبعد إلى غزة محمود القواسمي، الاثنين، عائلته بعد 20 عامًا من الأسر والإبعاد.

وأبعَد الاحتلال الإسرائيلي القواسمي إلى غزة عام 2011، في إطار صفقة (الوفاء للأحرار) التي عقدها مع حركة حماس.

وعاد القواسمي قبل يومين إلى مدينة الخليل، فيما أظهر مقطع فيديو مؤثر أول لقاء مع العائلة منذ إبعاده.

وتسابق أفراد أسرة الأسير المحرر لمعانقته في مشهد بدا وكأنهم لم يصدقوا رؤيته من جديد.

وأظهر الفيديو لحظات قبل اللقاء، قال فيها محمود إن نبضات قلبه تتسارع، وكان حريصًا على توثيق اللقاء.

الأسير المحرر من سجون الاحتلال والمبعد إلى غزة محمود القواسمي يلتقي بعائلته بعد 20 عاماً من الأسر الإبعاد#فيديو #الجزيرة pic.twitter.com/wDJRLU1M6J — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) September 7, 2022

ونشرت صفحات فلسطينية الفيديو المؤثر الذي لقي تفاعلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعدّ صفقة تبادل الأسرى (وفاء الأحرار) الأكبر بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال الإسرائيلي.

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي بموجب الصفقة سراح 1027 أسيرًا فلسطينيًا مقابل إفراج حماس عن جلعاد شاليط وهو جندي إسرائيلي أسرته المقاومة في غزة صيف 2006.