إثر هجوم إلكتروني.. ألبانيا تقطع العلاقات مع إيران وتمهل دبلوماسييها 24 ساعة للمغادرة (فيديو)

قال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما اليوم الأربعاء إن بلاده قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وأمرت بمغادرة الدبلوماسيين وموظفي السفارة الإيرانيين في غضون 24 ساعة.

جاء ذلك بعد تحقيق في هجوم إلكتروني حدث في يوليو/ تموز.

وقال راما في بيان بالفيديو أرسل إلى وسائل الإعلام “قررت الحكومة على الفور بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأضاف “رد الفعل الصارم هذا يتناسب تمامًا مع خطورة وجسامة الهجوم الإلكتروني الذي هدد بشل الخدمات العامة ومحو الأنظمة الرقمية واختراق سجلات الدولة وسرقة المراسلات الإلكترونية الحكومية على الإنترنت، وإثارة الفوضى والانفلات الأمني في البلاد”.

وتلقت السفارة الإيرانية لدى تيرانا إخطارًا رسميًا يطلب من جميع الموظفين الدبلوماسيين والتقنيين والإداريين والأمنيين مغادرة أراضي ألبانيا في غضون 24 ساعة.

واتّهم رئيس وزراء الدولة الصغيرة الواقعة في البلقان، إيران بالوقوف خلف “هجوم إلكتروني ضخم ضد بنى تحتية رقمية تابعة للحكومة الألبانية تهدف إلى تدميرها” في 15 يوليو الماضي.

وقال إن “الهجوم قد فشل والأضرار ضئيلة بالمقارنة مع أهداف المعتدي”.

وأضاف أن “تحقيقًا معمّقًا قدّم لنا دليلًا لا لبس فيه” على أن الهجمات “دبّرتها ورعتها” طهران.

وتسبب الهجوم في عرقلة الخدمات الحكومية الإلكترونية، حيث توقفت مئات الخدمات الإلكترونية لأيام بسبب هذا الهجوم.

ووافقت ألبانيا على أن تستقبل على أراضيها بطلب من واشنطن والأمم المتحدة، أعضاء في منظمة “مجاهدي خلق” المعارضة في المنفى والتي تعتبرها طهران “إرهابية”، ويقيم قرابة 3 آلاف من “مجاهدي خلق” في مخيم “أشرف 3″، الواقع بمنطقة مانيز على بعد 30 كيلومترا إلى الغرب من تيرانا عاصمة ألبانيا.