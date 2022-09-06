نفخ بالبوق وممارسات تخدش الحياء.. غضب واستنكار واسع للانتهاكات الفاضحة لحرمة الأقصى (فيديو)

استنكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى، الشيخ محمد حسين، قيام المتطرف يهودا غليك بالنفخ بالبوق في ساحات المسجد الأقصى، وبث ذلك عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قيام أحد المتطرفين باقتحام الأقصى وأداء طقوس تلمودية بلباس توراتي.

وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الانتهاكات “خطيرة وغير مسؤولة، وتسوق المنطقة والعالم بأسره نحو حتمية صراع ديني”، مؤكدًا أن المسجد الأقصى إسلامي وسيبقى كذلك.

ونوّه إلى خطورة تمادي الاحتلال في استهداف الأقصى ومحاولة وضع يده عليه، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف هذه الاعتداءات على مقدسات المسلمين.

يهودا غليك نفخ في القرن (الشوفار) داخل #المسجد_الاقصى عبر تطبيق على هاتفه المحمول، وهو طقس ممنوع على اليهود القيام به داخل المسجد الاقصى. pic.twitter.com/gts0W24tXN — سعيد بشارات Saaed Bsharat (@saaed_bsharat) September 4, 2022

صور استفزازية وتصعيد خطير

وأدانت الخارجية الفلسطينية اقتحامات المستوطنين اليومية للأقصى، واستنكرت الصور الاستفزازية التي بثتها المنصات الإسرائيلية للمتطرف غليك، إضافة إلى الرقص والغناء بصوت مرتفع وأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد وحملة الاستهداف والإبعادات المتواصلة لحراسه.

واعتبرت الخارجية عملية النفخ بالبوق تصعيدًا خطيرًا في العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى لتكريس تقسيمه الزماني تمهيدًا لتقسيمه مكانيًّا إن لم يكن محاولة لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه وهدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه.

تغطية صحفية: " مستوطن يقدم شروحاً توراتية خلال اقتحام المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال pic.twitter.com/wfGk28rbb9 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 6, 2022

الأقصى خط أحمر

وعلى منصات التواصل، استنكر المدونون أيضًا تعرض المسجد الأقصى لانتهاكات مستمرة من قبل المستوطنين الإسرائيليين والسياح بعد السماح بدخوله بملابس فاضحة إلى جانب أداء طقوس تلمودية علنية تحت حماية أمنية مشددة.

واعتبر المدونون أن هذه الاقتحامات استفزازية وتتجاوز الخطوط الحمراء، مطالبين بوقفها واحترام حرمة المسجد.

انتهاكات متواصلة.. محاضرة توراتية عن "جبل الهيكل" لمجموعة من المستوطنين داخل المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/GRnII8esU0 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 6, 2022

وكتبت المرابطة المقدسية كوثر شلاتوي “في الآونة الأخيرة ازدادت اقتحامات المسجد الأقصى، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أصبحنا نرى مناظر تحرِق القلب من عري ورقص وغناء، وفي الأيام الأخيرة قد نرى أكثر من ذلك فماذا ننتظر لنصرته؟! إن هان علينا رؤية أقصانا بهذا الحال فقد هان علينا ديننا”.

وكتب الناشط معين الكحلوت “طول الصمت يعني اعتياد هذه المشاهد، عري وأحضان في مسجد لم يبق فيه موطئ قدم إلا وكان فيه نبي أو رسول! لذا ليست تجاوزات، ليست فقط اقتحامات، بل هذا احتلال مكتمل الأركان”.

طول الصمت يعني اعتيادُ هذه المشاهد، عريٌّ واحضانٌ وقبلاتٌ في مسجدٍ لم يبقى فيه موطئ قدمٍ إلا وكان فيه نبي أو رسولٌ أو ملك!

لذا ليست تجاوزات، ليست فقط اقتحامات، بل هذا احتلال مكتمل الأركان لطهر المسرى، تدنيس لقدسيّته، المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/H9FycJvxev — معين الكحلوت #غزة🇵🇸 (@moieen92) September 4, 2022

وكتبت سميرة أبو شعر “اقتحامات المستوطنين أعداد تتزايد يوما بعد يوم وبلباس غير محتشم يتقصدون ساحات المسجد الأقصى المبارك ويغنون ويرقصون بلا حسيب ولا رقيب”.

حال المسجد الاقصى ..

نوم العوافي يا مسلمين #الاقصى_في_خطر pic.twitter.com/0wB1wqCcUG — سميرة أبو شعر 𓂆🇵🇸.ﷺ (@samira__96) September 4, 2022

وقال جلال سويلم”هذه الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك ليست عفوية إنها مدروسة بعناية شديدة ويريدون أن يصبح وجود المستوطنين شيئا طبيعيا داخل الحرم القدسي الشريف”.

اقتحامات يومية

واقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة في مجموعات، بحماية من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته وباحاته، واستمعوا لشروح مزورة حول أسطورة هيكلهم المزعوم.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.