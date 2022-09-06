قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين بالضفة الغربية وتوقع إصابات (فيديو)

اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، في وقت متأخر من مساء الاثنين، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إن قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت مدينة جنين من عدة مداخل.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مناطق عدة في مدينة #جنين بالضفة الغربية بعدد كبير من قواته https://t.co/U0CafA5b06 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 5, 2022

وأضاف الشهود أن الجيش الإسرائيلي يجري عملية عسكرية في الحي الشرقي من المدينة. وأن القوات تحاصر عمارة في المنطقة.

وأفادت مصادر صحفية فلسطينية بإصابة 4 أشخاص أثناء الاقتحام.

ومنذ عدة أشهر يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات في شمالي الضفة الغربية، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.

وعادة تندلع مواجهات وتبادل إطلاق للنار في كل عملية.