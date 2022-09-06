سياسة|فلسطين

قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين بالضفة الغربية وتوقع إصابات (فيديو)

ومنذ عدة أشهر يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات في شمالي الضفة الغربية (مواقع التواصل)
6/9/2022-|آخر تحديث: 6/9/202202:35 AM (مكة المكرمة)

اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، في وقت متأخر من مساء الاثنين، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إن قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت مدينة جنين من عدة مداخل.

وأضاف الشهود أن الجيش الإسرائيلي يجري عملية عسكرية في الحي الشرقي من المدينة. وأن القوات تحاصر عمارة في المنطقة.

وأفادت مصادر صحفية فلسطينية بإصابة 4 أشخاص أثناء الاقتحام.

ومنذ عدة أشهر يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات في شمالي الضفة الغربية، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.

وعادة تندلع مواجهات وتبادل إطلاق للنار في كل عملية.

المصدر : وكالات