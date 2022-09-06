الأمين العام لحزب العمال التونسي: انتهى زمن إلقاء الرئيس اللوم على الحكومات السابقة (فيديو)

قال حمة الهمّامي الأمين العام لحزب العمال التونسي، إن الدولة التونسية على حافة الهاوية جراء السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة التي انتهجها قيس سعيّد منذ سيطرته على الحكم.

وأضاف الهمامي في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الاثنين، أن الأوضاع العامة في البلاد تتحدد في وجود “أزمة غير مسبوقة في جميع القطاعات؛ فبعدما وعد سعيّد بتصحيح مسار الثورة وتحسين حياة التونسيين تحول الوضع العام اليوم إلى جحيم”.

وكشف تقرير رسمي صادر عن المعهد الوطني للإحصاء عن ارتفاع نسبة التضخم في البلاد إلى 8.6%. وقد رفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة في مايو/ أيار الماضي من أجل احتواء التضخم.

وأوضح الهمامي أن مديونة الدولة التونسية اليوم بلغت 100% من الناتج الإجمالي للبلد، حيث وصلت 41 مليار دولار، مما ساهم في تراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الشباب العاطل عن العمل التي تجاوزت سقف مليون عاطل.

وقال إن المواطن التونسي يواجه يوميًّا ندرة في المواد الأساسية، إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات وانقطاع خدمات الماء والكهرباء.

الأمين العام لحزب العمال التونسي حمة الهمامي: سجلوا هذا الكلام علي.. حكم #قيس_سعيد لن يعمر طويلا pic.twitter.com/wCkkBWgaHW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 5, 2022

وحمّل الهمّامي الرئيس قيس سعيّد مسؤولية هذا الوضع المتأزم قائلًا “انتهى الزمن الذي يُلقي فيه الرئيس اللائمة على الحكومات السابقة”.

وقال إن قيس سعيد لم يقطع السياسات الاقتصادية السابقة وكل ما قام به هو “أنه غيّر الحكم السياسي في البلاد من حكم ديمقراطي عبر تمثيلية فاشلة إلى حكم فردي مستبد”.

وخلص الأمين العام لحزب العمال التونسي إلى أن سعيد يسير بخطى حثيثة لرهن اقتصاد تونس وربطه بسياسات صندوق النقد الدولي، التي تقوم على التقشف وتطبيق سياسة اقتصادية صارمة على حساب المواطنين من أصحاب الدخل الضعيف.

وكانت أحزاب تونسية قد أصدرت في وقت سابق، يوم الاثنين، بيانًا مشتركًا نبّهت فيه إلى خطورة الأوضاع في تونس بسبب ما أسمته استفراد الرئيس قيس سعيّد بالحكم، مؤكدة أنها بصدد التباحث بشأن صيغ عمل جديدة في إطار موحد.

واعتبرت أحزاب “العمال” و”التيار الديمقراطي” و”القطب” و”الجمهوري” في بيانها أن “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد خطيرة، وستزداد خطورة في الأشهر القادمة”، محملة “منظومة الحكم المتوالية قبل الثورة وبعدها وصولًا إلى قيس سعيّد مسؤوليتها وما سينجم عنها في المستقبل”.