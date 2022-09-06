إسرائيل تنشر وثيقة سرية وفيديو لضرب موقع نووي في سوريا (شاهد)

نشر الجيش الإسرائيلي وثيقة سرية ومقطع فيديو وصورا تتعلق بضرب ما قال إنه مفاعل نووي سوري في منطقة دير الزور قبل 15 عاما.

وقال الجيش في بيان “في تاريخ 6 سبتمبر/أيلول 2007، دمرت مقاتلات الجيش الإسرائيلي المفاعل النووي السوري في دير الزور”.

ونشر الجيش أيضًا صورًا ومقاطعَ مصوّرة للحظات استهداف الموقع النووي السوري.

وقال البيان “في العام الخامس عشر على استهداف المفاعل النووي السوري يُكشف النقاب لأول مرة، عن وثيقة استخباراتية تعود إلى عام 2002 تضمنت تقديرًا استخباراتيًا بشأن ما قالت إنه مشروع استراتيجي سوري لم تعرف أبعاده بعد، لكنه يثير شكوكًا بشأن الاهتمام بإنتاج تهديد نووي”.

15 عامًا على ضرب المفاعل #النووي السوري في #دير_الزور يكشف النقاب عن وثيقة سرية من العام 2002 حملت تقديرات هيئة الاستخبارات العسكرية ان #سوريا كانت تدير مشروعًا سريًا – والذي تبين لاحقًا أنه المفاعل النووي pic.twitter.com/ZHrjJuyi7S — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 6, 2022

وجاء في نص الوثيقة، بحسب بيان الجيش الإسرائيلي “عُرف مؤخرًا، أنه في إطار هيئة الطاقة الذرية السورية يتم العمل (أو تم العمل) على مشاريع سرية غير معروفة لنا، المعلومات لا تشير إلى وجود خطة نووية فعالة، وإنما تشهد على اهتمام عملي في مجالات قد تؤدي إلى تطوير خطة، وتثير شكوكًا لبدء العمل على تطوير خطة كهذه”.

الوثيقة السرية من 2002:

عرف مؤخرًا، أنه في إطار هيئة الطاقة الذرية السورية يتم العمل (أو تم العمل) على مشاريع سرية غير معروفة لنا. المعلومات لا تشير على وجود خطة نووية فعالة، وانما تشهد على اهتمام عملي في مجالات قد تؤدي إلى تطوير خطة، وتثير شكوكًا لبدء العمل على تطوير خطة كهذه pic.twitter.com/902jK0YKdz — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 6, 2022

وشنت إسرائيل خلال الأيام الماضية غارات جوية على مطاري حلب ودمشق مما ألحق أضرارًا بهما.

ومنذ سنوات، تشن إسرائيل هجمات على سوريا تستهدف ما تصفه بأنه قوات إيرانية وقوات مدعومة من طهران.

ويأتي نشر الوثيقة والصور والفيديو فيما تبذل إسرائيل جهودًا كبيرة لثني الدول الغربية عن توقيع اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وتتوقع إسرائيل أن تُبرم الدول الغربية -بما فيها الولايات المتحدة- اتفاقًا مع إيران في وقت قريب بشأن برنامج طهران النووي.