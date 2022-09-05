بينهم قتيلان من موظفيها.. ضحايا بتفجير استهدف السفارة الروسية في كابل (فيديو)

أعلنت الخارجية الروسية، مقتل اثنين من موظفي سفارة موسكو في العاصمة الأفغانية كابل، بانفجار وقع في محيط السفارة.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، نتيجة الهجوم قُتل اثنان من موظفي البعثة الدبلوماسية، كما أصيب اثنان من المواطنين الأفغان.

وأضافت أن السفارة على اتصال وثيق بأجهزة الأمن الأفغانية، بهدف التحقيق في الواقعة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن مسلحًا مجهولًا فجر عبوة ناسفة في المنطقة المجاورة لمدخل القسم القنصلي بالسفارة الروسية في كابل.

⚡️On September 5 an unidentified terrorist activated an explosive device in the direct vicinity of the entrance to the Consular Department of the @RusEmbassyKabul. ❗️ The explosion killed two employees of the diplomatic mission. 🔗 https://t.co/ByoJn5emL2 pic.twitter.com/13Hal9wyr1 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) September 5, 2022

بيد أن الشرطة الأفغانية قالت إن الانفجار وقع عندما أطلقت قوات الأمن النيران على المهاجم قبل اقترابه من مقر السفارة الروسية، وهو ما تسبب في انفجار ما يحمله من عبوات ناسفة.

وقال خالد زاداران المتحدث باسم شرطة كابل، في بيان صحفي، إن انتحاريًّا أراد تفجير نفسه وسط حشد من الناس قرب السفارة الروسية، لكن القوات الأمنية استهدفته قبل أن يصل إليهم، وهو ما تسبب في الانفجار، حسبما نقلت قناة طلوع الأفغانية.

وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام محلية وأجنبية بسقوط أكثر من 20 ضحية بين قتيل وجريح جراء الهجوم، كما أكد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية أن القوات الأمنية تمكنت من قتل انتحاري قرب السفارة الروسية.

ويعدّ هذا أول هجوم يستهدف السفارة الروسية بعد وصول حركة طالبان إلى السلطة، ولم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن قوات طالبان ستعاقب الجناة.

وقال المتحدث باسم الكرملين “ندين بشدة الهجوم على سفارتنا، ومن المهم الحصول على معلومات من كابل بشأن ما حدث”.

وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف إن بلاده تأمل العثور على منفذي “الهجوم الإرهابي” في أقرب وقت، مؤكدًا أن السفارة الروسية في كابل عززت الأمن واستقدمت قوات إضافية من السلطات الأفغانية.

ويأتي الهجوم بعد يومين من سقوط قتلى وجرحى جراء تفجير استهدف مدرسة دينية بمديرية “ناد علي” بولاية هلمند جنوبي أفغانستان السبت، كما سقط 52 قتيلا جراء تفجير استهدف مسجدًا الجمعة في هيرات بغرب البلاد.