بينهم قتيلان من موظفيها.. ضحايا بتفجير استهدف السفارة الروسية في كابل (فيديو)

أعلنت الخارجية الروسية، مقتل اثنين من موظفي سفارة موسكو في العاصمة الأفغانية كابل، بانفجار وقع في محيط السفارة.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، نتيجة الهجوم قُتل اثنان من موظفي البعثة الدبلوماسية، كما أصيب اثنان من المواطنين الأفغان.

وأضافت أن السفارة على اتصال وثيق بأجهزة الأمن الأفغانية، بهدف التحقيق في الواقعة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن مسلحًا مجهولًا فجر عبوة ناسفة في المنطقة المجاورة لمدخل القسم القنصلي بالسفارة الروسية في كابل.

⚡️On September 5 an unidentified terrorist activated an explosive device in the direct vicinity of the entrance to the Consular Department of the @RusEmbassyKabul.

❗️ The explosion killed two employees of the diplomatic mission.

🔗 https://t.co/ByoJn5emL2 pic.twitter.com/13Hal9wyr1

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) September 5, 2022