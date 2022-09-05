برصاصة في الرأس.. شهيد خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين وحملة اعتقالات بالضفة (فيديو)

استشهد اليوم الاثنين شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في قباطية جنوب جنين، كما اعتقلت قوات الاحتلال 17 مواطنًا من مدن الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب طاهر محمد زكارنة (19 عامًا)، أصيب برصاصة في الرأس، وأخرى في القدم اليمنى، ورصاصة في الفخذ اليسرى، وبحروق، مما أدى إلى استشهاده بعد وصوله إلى المستشفى.

ونعى نادي الأسير الفلسطيني الشهيد زكارنة مشيرًا إلى أنه أسير محرر كان قد أمضى 8 أشهر في سجون الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن شابًّا آخر أصيب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها قباطية، كما اعتُقل 3 آخرون.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لوكالة “وفا”، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين أنور نضال سباعنة ونزار محمد حنايشة عقب مداهمة منزليهما، إضافة إلى الشاب عدي مناصرة عقب مداهمة مكان عمله في مخبز.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة جنين، واعتقلت الأسير المحرر محمد نصيف غوادرة، وأمين ماهر السعدي.

اعتقالات وإصابات في الخليل

وفي مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين اثنان منهما شقيقان، وأصابت العشرات بحالات اختناق خلال مواجهات.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السامّ صوب المواطنين في المنطقة الجنوبية خلال مواجهات، مما أدى إلى إصابة عشرات منهم بالاختناق، وقد أسعفوا ميدانيا.

ونصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات السموع وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، مما تسبب في إعاقة مرورهم.

اعتقال أسرى محررين

واعتقلت قوات الاحتلال أيضا، فجر اليوم الاثنين، 3 أسرى محررين من مدينتي رام الله والبيرة، وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة حماس الأسير المحرر أحمد زيد من منزله في حي المصايف بمدينة رام الله، علمًا بأن هذا الاعتقال هو الثامن عشر له.

كما تم اعتقال مرشح قائمة “القدس موعدنا” الانتخابية التابعة لحركة حماس الأسير المحرر ناجح عاصي من منزله في حي البالوع بمدينة البيرة، الذي لم تمض بضعة أشهر على الإفراج عنه، وتم اعتقال الأسير المحرر رامي فضايل من منزله في حي الطيرة برام الله، وكان قد تحرر قبل أشهر قليلة أيضا.