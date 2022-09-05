سياسة|فلسطين

بعد عملية غور الأردن.. إصابة 4 جنود إسرائيليين في انفجار قنبلة وسط الضفة (فيديو)

الجيش الإسرائيلي يغلق البوابات في منطقة العاطوف
الجيش الإسرائيلي يغلق مدخل قرية النبي صالح (مواقع التواصل)
5/9/2022-|آخر تحديث: 5/9/202201:15 AM (مكة المكرمة)

قال مراسل الجزيرة إن 4 جنود إسرائيليين أصيبوا، مساء الأحد، إثر انفجار قنبلة ألقيت على موقعهم قرب مدخل قرية النبي صالح في رام الله، وسط الضفة الغربية.

وذكرت قناة (كان) الرسمية أن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح طفيفة جراء انفجار عبوة ناسفة ألقاها مجهولون على موقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من القرية بمدينة رام الله.

وأوضحت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية أن الجنديين أصيبا بشظايا العبوة الناسفة بعد انفجارها.

وأغلق جيش الاحتلال، مساء الأحد، جميع الطرق المؤدية إلى قرية عاطوف الفلسطينية الواقعة في منطقة الأغوار الشمالية، شمال شرقي الضفة الغربية.

وقال معتز بشارات -مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في طوباس والأغوار (رسمية)- إن جيش الاحتلال حوّل قرية عاطوف جنوب شرقي طوباس إلى ثكنة عسكرية بعد إغلاق جميع مداخلها.

يأتي ذلك بعد ساعات من إصابة 7 إسرائيليين بينهم 6 جنود وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، أمس الأحد، إثر إطلاق نار استهدف حافلة شمال شرقي الضفة الغربية، وفق ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية اعتُقل شخصان يشتبه في أنهما منفذا الهجوم، فيما هناك اشتباه بوجود ثالث ما زال طليقًا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوات الشرطة والجيش تُجري عمليات بحث وتمشيط مكثفة للقبض على المنفذ الثالث الذي شارك بالعملية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل