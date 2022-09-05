بعد عملية غور الأردن.. إصابة 4 جنود إسرائيليين في انفجار قنبلة وسط الضفة (فيديو)

قال مراسل الجزيرة إن 4 جنود إسرائيليين أصيبوا، مساء الأحد، إثر انفجار قنبلة ألقيت على موقعهم قرب مدخل قرية النبي صالح في رام الله، وسط الضفة الغربية.

وذكرت قناة (كان) الرسمية أن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح طفيفة جراء انفجار عبوة ناسفة ألقاها مجهولون على موقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من القرية بمدينة رام الله.

وأوضحت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية أن الجنديين أصيبا بشظايا العبوة الناسفة بعد انفجارها.

تواجد لإسعاف "نجمة داوود" ولقوات الاحتلال عند مدخل قرية النبي صالح قضاء رام الله. pic.twitter.com/gxO3ASdtba — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 4, 2022

وأغلق جيش الاحتلال، مساء الأحد، جميع الطرق المؤدية إلى قرية عاطوف الفلسطينية الواقعة في منطقة الأغوار الشمالية، شمال شرقي الضفة الغربية.

وقال معتز بشارات -مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في طوباس والأغوار (رسمية)- إن جيش الاحتلال حوّل قرية عاطوف جنوب شرقي طوباس إلى ثكنة عسكرية بعد إغلاق جميع مداخلها.

فيديو| قوات الاحتلال تغلق بوابة قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، وتنتشر بالمكان. تصوير: حسن التميمي pic.twitter.com/xBJ4P9CAm5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 4, 2022

يأتي ذلك بعد ساعات من إصابة 7 إسرائيليين بينهم 6 جنود وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، أمس الأحد، إثر إطلاق نار استهدف حافلة شمال شرقي الضفة الغربية، وفق ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية اعتُقل شخصان يشتبه في أنهما منفذا الهجوم، فيما هناك اشتباه بوجود ثالث ما زال طليقًا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوات الشرطة والجيش تُجري عمليات بحث وتمشيط مكثفة للقبض على المنفذ الثالث الذي شارك بالعملية.