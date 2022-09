حراس “مصنع أسلحة إسرائيلي” في إنجلترا يعتدون على نشطاء متضامنين مع فلسطين (فيديو)

اعتدى حراس مصنع (البيت سيستمز) الإسرائيلي لإنتاج الأسلحة بمقاطعة ستافوردشير في إنجلترا، على نشطاء متضامنين مع فلسطين ومناهضين لتصدير السلاح إلى إسرائيل كانوا معتصمين بمقر المصنع.

ونشر حساب “العمل لفلسطين” (Palestine Action) فيديو يظهر لحظة الاعتداء على سيدة محجبة ودفعها من ظهرها أمام بوابة المصنع، كما نشر الحساب فيديو آخر لاعتداء الحراس على النشطاء وقال إن ذلك وقع بمعاونة الشرطة.

The moment Israeli arms firms private security punched a female protestor in the head from behind — Staffordshire police responded by arresting the activist, not the hired thug #ShutElbitDown #ACAB pic.twitter.com/H70Ypt0Ea2

وينظم فريق “العمل لفلسطين” فعاليات بشكل منتظم بمقرات مصنع البيت المنتشرة في بريطانيا، وقد نجح في إغلاق بعض تلك المقرات في مناسبات مختلفة.

وبحسب موقع فريق “بالستاين أكشن” فإن شركة “البيت سيستمز” هي أكبر شركة أسلحة إسرائيلية مملوكة للقطاع الخاص في بريطانيا، وأكبر زبون منفرد لها هو وزارة الدفاع الإسرائيلية.

After Israeli arms firms private security tried to run over a 13 year old child, they moved on to attack Palestine Actionists, all done with the assistance of Staffordshire police #ShutElbitDown pic.twitter.com/FJDTqrDvnc

— Palestine Action (@Pal_action) September 4, 2022