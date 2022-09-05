ليز تراس تفوز بزعامة حزب المحافظين البريطاني خلفا لبوريس جونسون (فيديو)
فازت وزيرة الخارجية البريطانية السابقة ليز تراس بزعامة حزب المحافظين الحاكم اليوم الاثنين، وستصبح رئيسة وزراء بريطانيا خلفًا لبوريس جونسون.
وسترث الزعيمة الجديدة للحزب أغلبية برلمانية، ومن ثم ستتولى رئاسة الحكومة بعد إجراءات التسليم الرسمية غدًا الثلاثاء.
وبذلك تصبح ليز تراس رابع رئيس للحكومة منذ الاستفتاء على بريكست، والمرأة الثالثة التي تشغل هذا المنصب بعد مارغريت تاتشر وتيريزا ماي.
ونالت وزيرة الخارجية (47 عامًا) 57% من الأصوات في حين نال منافسها وزير المال السابق ريشي سوناك 43%، وفق النتائج التي أعلنها غراهام برادي المسؤول عن تنظيم الاقتراع الداخلي، إثر استقالة جونسون بداية يوليو/ تموز الماضي.
وعقب إعلان فوزها، شددت تراس، في كلمة، على انتمائها إلى سياسة وأفكار حزب المحافظين، وقالت “سأقود الحزب كمحافظة”.
وتعهدت تراس بوضع خطة جريئة من شأنها معالجة أزمة الطاقة وخفض الضرائب وتعزيز نمو الاقتصاد البريطاني.
وشكرت بوريس جونسون لوقوفه في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي وتوزيع لقاحات كورونا و”هزيمة جيرمي كوربن”.
وتعهدت تراس بالوفاء بتعهداتها، قائلة إن الحزب في حاجة إلى إظهار أنه يمكن أن يحقق نتائج خلال العامين المقبلين.
من هي ليز تراس؟
- ولدت ماري إليزابيث تراس في أكسفورد عام 1975.
- التحقت تراس بكلية ميرتون أكسفورد وتخرجت عام 1996، ثم انضمت إلى حزب المحافظين.
- عملت في المبيعات وخبيرة اقتصادية.
- أصبحت عضوًا في البرلمان عام 2010.
- شغلت منصب وكيل الوزارة البرلماني لرعاية الأطفال والتعليم من 2012 إلى 2014.
- عينها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وزيرة دولة لشؤون البيئة والغذاء والشؤون الريفية.
- عينتها تيريزا ماي عام 2016 وزيرة دولة للعدل.
- عُيِّنت عام 2017 سكرتيرة أولى للخزانة.
- بعد تعيين جونسون رئيسا للوزراء عينها وزيرة دولة للتجارة الدولية ورئيسة لمجلس التجارة، ثم وزيرة للخارجية عام 2021.
- هي أول وزيرة خارجية من حزب المحافظين وثانية وزيرة خارجية بريطانية.