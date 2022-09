الاحتلال يرجح مقتل شيرين أبو عاقلة برصاص جندي إسرائيلي.. والعائلة تطالب واشنطن بتحقيق شامل

رفضت عائلة مراسلة قناة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة، الاثنين، نتائج تحقيق الجيش الإسرائيلي في حادثة مقتلها، وطالبت بإجراء “تحقيق شامل من المحكمة الجنائية الدولية”.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، للمرة الأولى بوجود “احتمال كبير” لقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية بنيران إسرائيلية أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية في مايو/أيار الماضي.

وقالت العائلة في بيان مكتوب “الحكومة والجيش في إسرائيل حاولا إخفاء الحقيقة وتجنب المسؤولية عن مقتل شيرين أبو عاقلة”.

وأضافت “عرفنا منذ أكثر من 4 أشهر أن جنديًّا إسرائيليًّا أطلق النار على شيرين وقتلها في تحقيقات لا حصر لها أجرتها شبكة سي إن إن، ووكالة أسوشيتد برس، ونيويورك تايمز، والجزيرة، و(مؤسستا) الحق وبتسيلم، والأمم المتحدة، وغيرها”.

واستدركت العائلة “ومع ذلك، كما هو متوقع، رفضت إسرائيل تحمّل مسؤولية اغتيال شيرين”.

وأكدت العائلة أنها ستواصل الطلب من الحكومة الأمريكية الوفاء بالتزاماتها المعلنة في المحاسبة لأن شيرين مواطنة أمريكية.

وأضافت “ما زلنا نطالب بتحقيق أمريكي شامل ومستقل وذي مصداقية، وهذا الحد الأدنى المطلوب من الإدارة الأمريكية”.

Abu Akleh Family Response to Israel’s Statement on Shireen’s Killing

We could never expect any type of accountability or legitimate investigation from the very entity responsible for gunning down an unarmed and clearly identifiable journalist. pic.twitter.com/bTfUqj5KV3

— Lina Abu Akleh (@LinaAbuAkleh) September 5, 2022