وزير خارجية قطر: قطر شريك موثوق لجميع مشتري الغاز ولا أولوية لعميل على آخر (فيديو)

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إن بلاده شريك موثوق لجميع مشتري الغاز المسال، ولم تعط أولوية لعميل على الآخر.

وأضاف خلال مقابلة مع وكالة سنغافورة للأنباء السبت “لقد كنا الشريك الموثوق والمعتمد لجميع المشترين لدينا، ونواصل توريدنا إلى آسيا وأوربا كذلك، ولم نعط الأولوية لأحدهما على الآخر”.

وأوضح أن “أسعار الطاقة المعتمدة والسياسات التي تم تبنّيها وخطط فترة ما قبل أزمة كوفيد واعتماد الأجندة الخضراء كان لها تأثير كبير على أسعار الطاقة، وذلك ليس من مصلحة المستهلك أو المنتج”.

وتابع “بالنسبة لنا كمنتجين، فإن استقرار إمدادات الطاقة واستقرار الأسعار مهم جدًا.. فنحن باعتبارنا مورّد طاقة على المدى البعيد نعتمد بشكل رئيسي على إبرام عقود طويلة الأجل مع الدول.. في الواقع، عقدنا شراكات كبيرة مع آسيا وأوربا وخرجنا برؤية أن استقرار الأسعار هو أمر رئيسي ومهم لمواصلة هذه الشراكات وترسيخها”.

وأكد أن بلاده ستواصل الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي، وأنها استثمرت كثيرًا من الوقت للتأكد من أن طاقتها لا تضرّ بالبيئة، وأضاف أن التوسع في الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي سيسهم في تعزيز استقرار سوق الطاقة في المستقبل.





وبشأن تنظيم قطر لكأس العالم 2022 في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن البطولة هي الحدث العالمي الأكبر من بعد أزمة كورونا والتي ستجلب السعادة للناس، مشيرا إلى أن بلاده حريصة على تحقيق ذلك وتأمل أن يأتي الجميع “لرؤية بلدنا والاستمتاع بضيافتنا”.

وتستعد قطر للترحيب بعشاق الساحرة المستديرة في أول نسخة من المونديال تقام في العالم العربي والشرق الأوسط.

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور في ملعب البيت، وتشهد البطولة 64 مباراة على مدى 29 يوما، ويسدل الستار على المنافسات يوم 18 ديسمبر/كانون الأول في ملعب لوسيل الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.