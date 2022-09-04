“مهدد بالاعتقال بعد هذه المداخلة”.. ناشط سياسي مصري يشكو التضييق عليه بعد إخلاء سبيله (فيديو)

كشف ناشط سياسي مصري عن وجه آخر للمعاناة التي يقاسيها الناشطون الذين حصلوا مؤخرًا على قرارات بإخلاء سبيلهم.

وقال الناشط شريف الروبي -القيادي في حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية- في تغريدة له عبر تويتر “بعد خروجي من المعتقل، ممنوع من كل حاجة حتى الحياة”.

وتابع “الحاجة الوحيدة المتاحة لي هي الموت”، على حد قوله.

وفي تغريدة أخرى قال الروبي “الحقيقة يا جماعة السجن عمره ما كان كسر لي. ولا عمر فترات السجن هتكسرني. ولكن المنع من الشغل والمنع من السفر، وعدم وجود قوت يومك، هو اللي يكسر. وإن أخوك يكون في العناية المركزة بجلطة دماغية ونزيف في المخ وهو مقيم في إحدى دول أوربا ولا تستطيع رؤيته. وقاعد جنبه الآن أصدقاء من ليبيا وأنت ممنوع من السفر”.

الحقيقه يا جماعه السجن عمره ما كان كسره لي ولا عمر فترات السجن هتكسرني

ولكن المنع من الشغل والمنع من السفر عدم وجود قوت يومك ان اخوك يكون في العنايه المركزه بجلطه دماغيه ونزيف ف المخ وهو مقيم ف احد دول اوربا ولا تستطيع روايته

انه ال قاعد جنبه الان أصدقاء لبيين وانت ممنوع — شريف الروبي (@Sherifroubi25) September 3, 2022

وفي لقاء مع الجزيرة مباشر عبر الهاتف في برنامج (المسائية)، قال الروبي “أي معتقل سياسي -بغض النظر عن انتمائه أو توجهه- يخرج في وضعية سيئة جدًّا، إن كان صاحب عمل أو مالك شركة يتوقف عمله لأن الدولة والأجهزة الأمنية تحاربه، أصحابه والأقربون منه يحاولون تجنبه كي لا يتعرضوا لمشكلات أمنية”.

وعن المعاناة التي يلاقيها المخلى سبيلهم، قال الروبي “نعاني من مشكلات كثيرة منها الضائقة المادية وعدم وجود عمل، وذهبت للعمل في أحد محلات الفول والطعمية، وعندما علم صاحب العمل شخصيتي رفض تشغيلي”.

وأضاف “نعاني مضايقات أمنية في الشوارع والتوقيف من رجال الأمن والاحتجاز أحيانًا، ومُعرَّضون للاعتقال في أي وقت”.

وتابع “أتحدث في هذه المداخلة عن معاناة المعتقلين ولا أتحدث عن النظام أو معارضة النظام. أنا مُعرَّض بعد هذه المداخلة للاعتقال مرة أخرى، رغم أني أحاول الحديث عن معاناة المعتقلين ونشر كل آلام المعتقلين ممن عانوا معي في الاحتجاز”.

وعن معاناته الشخصية، قال الروبي “أنا ممنوع من السفر، وترفض السلطات استخراج جواز سفر لي. حاولت التواصل مع جهات عدة للسماح لي بالسفر حيث إني لا أستطيع الحصول على عمل. جميع المعارضين غير قادرين على الحياة في مصر، الوضع الأمني في مصر خطر جدًّا، وحتى أصدقاؤنا في الخارج يعانون”.

واستطرد “ما هو ذنبنا؟ كل ما قمنا به أننا حاولنا أن تصبح مصر دولة مدنية وفي استقرار وحرية وازدهار وتقدم مثل دول أخرى”.

"بعد خروجي من المعتقل

ممنوع من كل حاجه حتي الحياه.

الحاجه الوحيده لي هي الموت "

– المعتقل السابق شريف الروبي #حقهم#خرجوهم_عايشين pic.twitter.com/OVvVMPsi8y — حقهم – Haquhum (@Haquhum) September 3, 2022

واعتُقل الروبي عامًا ونصف عام منذ 2018، وبعدها قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله، ليتم تدويره بعد شهرين على ذمة قضية أخرى في ديسمبر/كانون الأول 2020، قبل الإفراج عنه في مايو/أيار الماضي.