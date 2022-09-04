بمشاركة دولتين عربيتين.. روسيا تواصل مناوراتها العسكرية في أقصى الشرق (فيديو)

تواصلت في أقصى الشرق الروسي مناورات “فوستوك 2022″، بمشاركة أكثر من 50 ألف عسكري من روسيا والهند ودول أخرى.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن نحو 140 طائرة و60 سفينة حربية وقوارب أخرى ونحو خمسة آلاف مركبة عسكرية تشارك في المناورات في مناطق التدريب العسكري في شرق سيبيريا وأقصى شرق روسيا وفي بحر اليابان.

وبدأت التدريبات الخميس الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الأربعاء القادم، حسبما أعلنت السلطات الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الأيام الأولى من تدريبات “فوستوك-2022” شهدت مناورات لطائرات مقاتلة على اعتراض أهداف جوية وشنّ ضربات على أهداف برية وتحركات لوحدات الدفاع الجوي وعمليات محاكاة لإزالة الألغام في بحر اليابان.

ووفق بيانات روسية سابقة، يشارك في المناورات كل من: أذربيجان، والجزائر، وأرمينيا، وبيلاروسيا، والهند، وكازاخستان، وقرغيزستان، والصين، ولاوس، ومنغوليا، ونيكاراغوا، وسوريا، وطاجيكستان.

وذكرت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية أن بيجين أرسلت ألفي جندي من الجيش والبحرية والقوات الجوية للمشاركة في المناورات.

بدورها ذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان أن كتيبة من الجيش تشارك في التدريبات.

وعبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير عن قلق ومخاوف الولايات المتحدة من مشاركة أي دول في تدريبات عسكرية مع روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.