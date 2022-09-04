داخلية غزة: إعدام 5 مسجونين منهم 2 بتهمة التخابر مع الاحتلال

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، أنها نفّذت أحكام إعدام لـ5 مسجونين، بينهم 2 متهمان بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوزارة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان صحفي صدر اليوم “استنادًا إلى نصوص القانون الفلسطيني، وإحقاقًا لحق الوطن والمواطن، وتحقيقًا للردع العام بما يحقق الأمن المجتمعي، نفّذت وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم الأحد، حكم الإعدام لمدانَين اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال، و3 مدانين بجرائم قتل على خلفية جنائية”.

وذكر البيان أن تنفيذ الأحكام تم بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وأصبحت الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم حسب إجراءات التقاضي.

وقالت الوزارة إن المتهم الأول بالتخابر -الذي رمزت إليه بالحرفين (ن. أ) من مواليد عام 1978 من سكان مدينة غزة- أُعدِم رميًا بالرصاص، وإنه ارتبط مع أجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي عام 2001، وزودها بمعلومات أدت إلى استشهاد مواطنين.

أما الثاني -ورمزت إليه بالحرفين (خ. س) مواليد عام 1968 من سكان خان يونس- فقد أُعدِم شنقًا، إذ ارتبط مع مخابرات الاحتلال عام 1991، وزودها بكل ما طُلب منه من معلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكنهم والعديد من أعمالهم، وأماكن إطلاق صواريخ وورش حدادة، ونتج عن ذلك استهداف أماكن عدة وارتقاء شهيد وإصابة آخرين.

وذكر البيان أن المسجونين الـ3 الباقين الذين نُفّذت أحكام الإعدام فيهم -وجميعهم من قطاع غزة- أُدينوا بجرائم قتل جنائية.