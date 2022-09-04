حريق يُشتبه بأنه “عمل إجرامي” يدمر مسجدا شمالي فرنسا (فيديو)

اندلع حريق، في وقت مبكر من فجر السبت، بمسجد غربي العاصمة الفرنسية باريس، بينما أشارت الشرطة إلى احتمال أن يكون الحادث “عملًا إجراميًّا”.

وقال شهود عيان في مدينة رامبويي إنهم رأوا شخصين قرب “خيمة الصلاة” يغادران المكان بسرعة، وبعدها تصاعدت ألسنة اللهب.

وقالت صفحة المسجد إن “السلطات تُجري تحقيقًا للبحث في أسباب الحريق وظروفه، وكذلك تحقيق للشرطة لتبديد الشكوك، ونأمل العثور على الجناة”.

وتابعت “في غضون ذلك، يُمنع رسميًّا الذهاب إلى الموقع، وأي شيء يُلمس أو يُنقل سيعيق سير التحقيق بشكل صحيح”.

Vendredi 2 Septembre à peu près au alentours de 01h00 du mâtin, Des personnes pleinement consciente de leurs actes ont mis le feu à la mosquée de fortune que les habitants de la communauté musulmanes de Rambouillet avait mis près de 15 ans à mettre sur pied pic.twitter.com/sWjCWNROJl — LE MARATHON 🌍 (@Dinga_lvr) September 3, 2022

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن جمعية مسلمي رامبوييه (AMR) قولها في بيان “على الرغم من التدخل السريع لرجال الإطفاء وجهودهم، فإن النيران اشتعلت في كل شيء، ولم يبق سوى الهياكل المعدنية.. لم يكن أحد في الموقع، الضرر مادي فقط”.

بدوره، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين تضامنه مع مسلمي المدينة بعد أن دمر الحريق المسجد.

وأوضح أن التحقيق مفتوح، وسيسلط الضوء على مصدر الحريق.

يشار إلى أن خيمة الصلاة المحترقة أقيمت قبل سنوات بمنطقة اللوفيير في رامبوييه، بانتظار موافقة السلطات على بناء مسجد “دائم”.

وتعرضت مساجد عدة لاعتداءات، وكُتبت عليها عبارات عنصرية مؤخرًا، بالتزامن مع تصريحات اليمين المتطرف الفرنسي ضد المسلمين.