سياسة

حريق يُشتبه بأنه “عمل إجرامي” يدمر مسجدا شمالي فرنسا (فيديو)

صورة خيمة المسجد أثناء الحريق (مواقع التواصل)
4/9/2022-|آخر تحديث: 4/9/202212:16 AM (مكة المكرمة)

اندلع حريق، في وقت مبكر من فجر السبت، بمسجد غربي العاصمة الفرنسية باريس، بينما أشارت الشرطة إلى احتمال أن يكون الحادث “عملًا إجراميًّا”.

وقال شهود عيان في مدينة رامبويي إنهم رأوا شخصين قرب “خيمة الصلاة” يغادران المكان بسرعة، وبعدها تصاعدت ألسنة اللهب.

وقالت صفحة المسجد إن “السلطات تُجري تحقيقًا للبحث في أسباب الحريق وظروفه، وكذلك تحقيق للشرطة لتبديد الشكوك، ونأمل العثور على الجناة”.

وتابعت “في غضون ذلك، يُمنع رسميًّا الذهاب إلى الموقع، وأي شيء يُلمس أو يُنقل سيعيق سير التحقيق بشكل صحيح”.

 

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن جمعية مسلمي رامبوييه (AMR) قولها في بيان “على الرغم من التدخل السريع لرجال الإطفاء وجهودهم، فإن النيران اشتعلت في كل شيء، ولم يبق سوى الهياكل المعدنية.. لم يكن أحد في الموقع، الضرر مادي فقط”.

بدوره، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين تضامنه مع مسلمي المدينة بعد أن دمر الحريق المسجد.

وأوضح أن التحقيق مفتوح، وسيسلط الضوء على مصدر الحريق.

صورة خيمة المسجد بعد الحريق (مواقع التواصل)

يشار إلى أن خيمة الصلاة المحترقة أقيمت قبل سنوات بمنطقة اللوفيير في رامبوييه، بانتظار موافقة السلطات على بناء مسجد “دائم”.

وتعرضت مساجد عدة لاعتداءات، وكُتبت عليها عبارات عنصرية مؤخرًا، بالتزامن مع تصريحات اليمين المتطرف الفرنسي ضد المسلمين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية