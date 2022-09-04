سقوط مروحية عسكرية تابعة للنظام السوري في حماة ومقتل طاقمها (صور)

لقي ثلاثة ضباط طيارين في صفوف قوات النظام السوري مصرعهم، اليوم الأحد، بعد سقوط طائرة مروحية نتيجة خلل فني أصابها فوق أحياء مدينة حماة، حسبما أعلنت وكالة أنباء النظام السوري.

وأقلعت المروحية (هليكوبتر) التابعة لقوات النظام السوري من مطار حماة العسكري في مهمة تدريبية باتجاه مدرسة المجنزرات الواقعة شرقي المحافظة، وسط البلاد، قبل سقوطها.

وتضررت بعض المنازل من دون وقوع إصابات بشرية جراء سقوط الطائرة فوق أحياء المدينة بالقرب من دواري الجب والأربعين.

والجمعة، سقطت طائرة حربية من طراز (ميغ 21) تابعة لقوات النظام، خلال مهمة تدريبية بعد خلل فني أصابها فوق منطقة الخالدية بالريف الشمالي من محافظة السويداء، جنوبي سوريا.

#حماة

سقوط طائرة هليكوبتر لعصابة الأسد بحي الأربعين بمدينة حماة pic.twitter.com/LswuVma5vz — محمد أبو سليم (@Moha19993mmed) September 4, 2022