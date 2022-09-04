الاحتلال يفرض عزلا مضاعفا على 400 أسير فلسطيني

كشفت مصادر فلسطينية، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض عزلًا مضاعفًا على أكثر من 400 أسير في غرفهم، وتفرض شروطًا قاسية على الأسير زكريا الزبيدي المعتقل بسجن ريمون.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن إدارة سجون الاحتلال تواصل فرض عزل مضاعف على أكثر من 400 أسير منذ 11 يومًا.

وذكر النادي أن الأسرى المعزولين ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي، ويتوزعون على مختلف السجون حيث تم إغلاق غرفهم، ومنعهم من الخروج إلى الفورة (ساحة السجن).

من جانبها، قالت المنسقة الإعلامية للنادي أماني سراحنة لوكالة الأناضول إن العزل بسبب اتخاذ أسرى حركة الجهاد الإسلامي خطوات ضد إدارة السجون بينها العصيان ورفض قوانين السجن للمطالبة بوقف إجراءات تنكيلية بحقهم.

وأضافت “أسرى الحركة يطالبون بإعادة الأوضاع في السجون إلى ما قبل فرار 5 من معتقليها وسادس من حركة فتح من سجن جلبوع في سبتمبر/أيلول 2021”.

تضييق شديد

من جهتها، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة سجن ريمون الإسرائيلي تفرض تضييقًا شديدًا على الأسير المعزول زكريا الزبيدي.

وأضافت أن الزبيدي (45 عامًا) ما زال يعاني من ظروف العزل القاسية، بهدف تضييق الخناق عليه وثنيه عن المطالبة بأدنى حقوقه.

وأردفت “إدارة سجن ريمون تتعمد تكبيل يديه إلى الخلف، ويتم تفتيشه عاريًا بشكل عنيف ومذل”.

ونقل محامي الهيئة معتز شقيرات عن الزبيدي بعد زيارة (لم تحدد الهيئة تاريخها) قوله إن أفراد وحدة المتسادا (قوة أمنية تتبع مصلحة السجون) اعتدوا عليه بوحشية وصادروا أغراضه كافة.

والزبيدي قيادي في كتائب شهداء الأقصى المحسوبة على حركة فتح، ومعتقل منذ 2019، وهو واحد من 6 أسرى تمكنوا من الفرار عبر نفق من سجن جلبوع الإسرائيلي الشديد التحصين قبل نحو عام، وما زال رهن العزل أسوة برفاقه، بعد إعادة اعتقالهم خلال أسبوعين من عملية الهروب.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4550، بينهم 32 أسيرة، و175 طفلًا وقاصرًا، ونحو 730 معتقًلا إداريًّا (بلا تهمة أو محاكمة أو سقف زمني).